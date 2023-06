Suporte e proteção de frutas, hortaliças e legumes são destaques da Belgo Arames na Hortitec

Os arames têm função importante nos cultivos de uva, maracujá ou

chuchu, entre outros cultivos. Eles são responsáveis por dar suporte

às plantas, facilitam o manejo e a colheita, além de promoverem

exposição adequada à luz solar. Referência no mercado brasileiro em

soluções e tecnologias para cercamentos, a Belgo levará sua completa

linha à 28ª Hortitec (Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo

Protegido e Culturas Intensivas), de 21 a 23 de junho, em Holambra (SP).

“O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, contribuindo

com 5,4% da produção global, de acordo com a Associação Brasileira

dos Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas). O clima

diversificado e as áreas propícias para o cultivo favorecem a

produção em larga escala. O uso de arames de qualidade é essencial

para garantir produtividade e qualidade das frutas, além de maior

durabilidade das estruturas e melhor custo benefício das

instalações”, explica Vanessa Amorim Teixeira, analista de mercado

agro da Belgo.

Para atender às necessidades da fruticultura, a Belgo – presente na

Hortitec em estande em parceria com a Talismann – apresenta Belgo

Frutifio(R), arame desenvolvido especialmente para o cultivo de frutas,

como por exemplo as uvas. Com tripla camada de galvanização, ele é

ideal para a atividade por ser mais resistente contra a oxidação,

além de aguentar até 500 kgf de impacto e ter alta durabilidade.

Além dos arames para hortifrúti, a Belgo expõe na Hortitec a linha de

cercas prontas para proteção das propriedades rurais contra invasão

de animais silvestres que podem destruir as plantações. “A cerca Belgo

Javaporco(R) foi desenvolvida para solucionar esse problema. Com camada

pesada de zinco, possui 11 fios na horizontal e alta resistência ao

impacto de espécies de médio e grande porte”, destaca Vanessa.

Anote na agenda: Belgo Arames na Hortitec

Onde: Parque da Expoflora – Holambra (SP)

Quando: de 21 a 23 de junho de 2023

Horário: das 9h às 19h (horário de Brasília)

Sobre a Belgo Arames

A Belgo Arames é líder brasileira na transformação de arames de aço

desde sua criação, fruto da parceria estratégica no Brasil entre a

ArcelorMittal e a Bekaert. A empresa atua nos segmentos de

Agronegócios, Cercamentos, Construção Civil, Automotivo, Solda,

Aplicações Especiais e Indústria Petrolífera, oferecendo um mix de

produtos e serviços que atendem com tecnologia de ponta, confiabilidade

e qualidade aos mais diversos perfis de clientes. A empresa possui

plantas em Minas Gerais, nas cidades de Contagem, Sabará, Itaúna e

Vespasiano; em São Paulo, nas cidades de Osasco e Sumaré e na Bahia,

em Feira de Santana. Saiba mais em belgo.com.br.