Suspeito é indiciado por porte de Entorpecentes em Santo Antônio de Posse

Um suspeito foi indiciado por porte de entorpecente em uma ocorrência registrada pela Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse. O fato ocorreu nesta quarta-feira, dia 13 de janeiro, por volta das 14h20m, em um bairro da cidade.

De acordo com as informações do GM Masotti, GM Xisto e GMF Sandra, durante patrulhamento em um dos bairros da cidade, foi avistado o suspeito que, segundo eles, ao avistar a viatura acelerou o passo. Diante disso foi realizada a abordagem e, neste momento, o suspeito dispensou ao solo três porções de uma substância aparentando ser maconha.

Em busca pessoal foi localizado no bolso do indiciado uma porção de substância aparentando ser cocaína e R$ 232,00 em espécie. O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia local onde, o Delegado Titular lavrou Termo Circunstanciado de Ocorrência por porte de entorpecentes.