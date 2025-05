SUSTENTABILIDADE

Se as últimas cinco décadas foram determinantes para transformar o Brasil de importador de alimentos em um dos maiores players do agronegócio mundial, os próximos 50 anos serão pautados pela necessidade cada vez maior de produtos agrícolas com certificação de produtos, sustentabilidade, baixa emissão de carbono e resiliência às mudanças do clima. Essa foi a tônica da solenidade de celebração do 52º aniversário da Embrapa, que ocorreu no dia 7 de maio, na sede da Empresa, em Brasília, DF.

AFRICA ANGOLA

De 5 a 10 de maio uma comitiva brasileira liderada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, cumpriu agendas governamentais e visitas técnicas a propriedades rurais de Angola. Em dezembro do ano passado, foi assinada a Carta de Intenções entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério da Agricultura e Florestas da República de Angola (Minagrif) para a Promoção do Comércio e dos Investimentos Agropecuários.

CRÉDITO E SEGURO: AGRICULTORES FAMILIARES

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal aprovou, o relatório do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) ao Projeto de Lei, que cria o Programa Nacional de Cooperativas de Crédito e Seguros para Agricultores Familiares. A proposta, de autoria do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), tem como objetivo ampliar o acesso dos pequenos produtores a crédito, seguro agrícola e consultoria técnica.

NOVA ORDEM MUNDIAL

O evento “Cenário Geopolítico e a Agricultura Tropical”, promovido pelo Sistema CNA/Senar, em parceria com o Estadão e a Broadcast, reuniu, no segundo painel do dia, especialistas para debater a “Nova Ordem Mundial”. Participaram da discussão Marcos Troyjo, ex-presidente do Banco dos Brics; Oliver Stuenkel, professor da FGV e pesquisador do Carnegie Endowment e da Universidade de Harvard; e Welber Barral, sócio-fundador da BMJ e ex-secretário de Comércio Exterior.

EL SALVADOR

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) participou da Missão de Prospecção Técnica do Projeto Centro de Desenvolvimento de Comércio Agropecuário (CDCA) em El Salvador. Esta foi a primeira missão presencial da Conab no âmbito do projeto, que integra o plano de ação do Acordo de Cooperação Técnica entre Brasil e El Salvador, no contexto da cooperação Sul-Sul. A coordenação da missão foi da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores.

RADAR MACROECONÔMICO

A edição de abril de 2025 do Radar Macroeconômico, elaborado pelo Departamento Econômico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), mostra o cenário dos principais indicadores da economia brasileira, com destaque para o setor agropecuário. Segundo dados do CEPEA e da CNA, o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro alcançou R$ 2,72 trilhões em 2024, representando um crescimento de 1,81% em relação a 2023.

AGRISHOW 2025

A tradicional e maior feira agro da América Latina, a Agrishow 2025, consolida-se mais uma vez como o principal evento em prol do agronegócio paulista. A sua trigésima edição, que, reuniu cerca de 200 mil visitantes e movimentou mais de R$15 bilhões em negócios, um crescimento financeiro de 7%, em relação ao ano anterior, segundo os organizadores. Dentre os inúmeros lançamentos e atrações, o Pavilhão da Agricultura Familiar atraiu mais de 25 mil pessoas e rendeu aproximadamente R$2,5 milhões em faturamento, segundo levantamento da Secretaria Estadual de Agricultura de SP, organizadora do espaço dedicado à produção artesanal.

MOAGEM DE TRIGO

A Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) divulgou os resultados da Pesquisa de Moagem de Trigo referente a 2024, que apontam um crescimento de 3% no volume do grão moído no Brasil em relação a 2023. Ao todo, foram processadas mais de 13,19 milhões de toneladas do cereal em 150 plantas industriais distribuídas pelo país, consolidando um aumento de 380.432 toneladas no período. (Com informações de assessorias)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista