Taça das Favelas define finalistas com jogos neste domingo, 9

Crédito: Arquivo PMC

Confrontos acontecem na Praça de Esportes Argemiro Roque, no bairro São Bernardo, a partir das 10h

Os confrontos das semifinais da edição 2024 da Taça das Favelas, nas categorias feminino e masculino, estão programados para domingo, dia 9 de junho, na Praça de Esportes Argemiro Roque (São Bernardo). As quatro equipes semifinalistas no torneio das mulheres são Paranapanema, Parque Universitário, São Marcos e Cafezinho. Entre os homens, estão as equipes da Vila Boa Vista, Jardim Rosália, São Cristóvão e Vila Bela.

Os vencedores farão as finais no próximo dia 23 de junho, no Brinco de Ouro, estádio do Guarani, a partir de 8h. A Taça das Favelas é organizada pela CUFA (Central Única das Favelas) com o apoio da Prefeitura Municipal de Campinas e EPTV, que transmitirá, ao vivo, as duas decisões.

Semifinais da Taça das Favelas

Praça de Esportes Argemiro Roque (São Bernardo), domingo, 9/6 –

Feminino:

10h – São Marcos x Parque Universitário

12h40 – Paranapanema x Cafezinho

Masculino:

11h20 – São Cristóvão x Vila Boa Vista

14h – Vila Bela x Jardim Rosália

A 4ª Taça das Favelas em Campinas neste ano teve 3.117 inscritos com a participação de 33 times masculinos e 16 times femininos. Entre os homens, as inscrições abrangem a faixa etária de 14 a 17 anos. Para as mulheres a única exigência foi ter no mínimo 14 anos, sendo livre para se inscrever nas demais idades.

Os torneios são disputados no sistema eliminatório e em caso de igualdade no tempo normal, a vaga é definida em cobranças de penalidades máximas. Os torcedores assistem aos jogos gratuitamente, inclusive as finais.