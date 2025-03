PROGRAMA BACIAS JAGUARIÚNA ANUNCIA PLANTIO DE 25 MIL MUDAS EM 2025

O programa Bacias Jaguariúna anunciou que durante o ano de 2025 tem como meta realizar o plantio de 25.000 mudas, dais quais 8.000 já foram efetivamente plantadas.

Coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Prefeitura, tem por objetivo principal promover a conservação e a recuperação dos mananciais no município visando a melhoria da qualidade e quantidade de água.

O programa já colhe resultados concretos desde o início de sua implantação em 2015. Um exemplo é que mais de 360.000 árvores nativas foram plantadas em Áreas de Preservação Permanente (APP) no município.

Os avanços são possíveis graças às parcerias estratégicas que desenvolvem o programa envolvendo a Prefeitura, AMBEV, The Nature Conservancy (TNC), Embrapa Meio Ambientem, Agência PCJ e Associação Jaguatibaia.

Em encontro realizado na cidade houve o plantio de 100 mudas de árvores nativas na Área de Preservação Permanente (APP) do Rio Atibaia.

Foto : Raphael Luna