POLÍCIA MILITAR CAPTURA PROCURADO PELA JUSTIÇA EM MOGI GUAÇU.

Na tarde de hoje (19), durante patrulhamento Tático pela cidade de Mogi Guaçu, no bairro Ypê VIII, a equipe tomou ciência de uma ocorrência, na qual a solicitação do senhor J. dizendo que seu enteado de nome A.J.A não retornou da saída temporária e estaria na sua casa. Ao chegar no local, visualizamos o Sr. e A.J.A no portão da residência e ao perceber a equipe policial, A.J.A correu para o interior do imóvel. Adentramos ao quintal da casa e progredimos em varredura no imóvel para localizá-lo e ao acessar o corredor lateral, pela janela da cozinha foi feito contato visual com A.J.A, portando uma pequena faca e com alguns cortes superficiais no antebraço e a todo momento dizia não querer voltar para a cadeia. Após breve verbalização com o comandante de equipe, A.J.A deixou a faca no chão e saiu do imóvel, até local seguro para equipe efetuar a busca pessoal. Nada de ilícito foi encontrado com ele. Consultado via TPD e COPOM que retornou a situação de EVADIDO do sistema penitenciário. Ele estava preso por roubo, lesão corporal e ameaça.

Encaminhado à CPJ de Mogi Guaçu, onde permaneceu preso.