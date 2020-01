Tarifa de água de Itapira terá reajuste de 3,27% a partir de março

A Agência Reguladora ARES-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) enviou ao SAAE essa semana a resolução nº 335/ 2020 que reajusta os valores das tarifas de Água e Esgoto de Itapira em 3,27% a partir de março. O índice é referente à inflação anotada entre outubro de 2018 a novembro de 2019.

Com o reajuste, o valor da tarifa mínima passa a ser de R$ 35,74, representando um aumento real de R$ 1,13 em relação ao que é praticado hoje. A tabela com todas as tarifas reajustadas de água e esgoto por faixa de consumo e categoria está disponível para consulta no Jornal Oficial nº 885 desta quarta-feira, 22 de janeiro.

Vale ressaltar que desde o ano passado o SAAE segue a exigência da Lei Federal nº 11.445/2007 que determina que todos os serviços de saneamento do país façam parte de uma agência reguladora que, entre outras funções, determina os índices de reajustes das tarifas anuais de água, esgoto e serviços prestados pelos serviços de saneamento.