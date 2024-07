Teatro Castro Mendes recebe o espetáculo “Caravana Roliday” neste domingo, 7

Crédito: Divulgação

Apresentação, da companhia de teatro “Tomara que Não Chova”, mostra a importância do palhaço

Neste domingo, 7 de julho, a companhia de teatro “Tomara que Não Chova” leva ao Teatro Castro Mendes o espetáculo Caravana Roliday, uma apresentação de circo que mostra a importância do palhaço. O espetáculo acontece às 16h e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site: https://teatrocastromendes.com.br/evento/caravana_roliday_marcos_de_vuono_teatro_municipal_jose_de_castro_mendes_48732.

Caravana Roliday é o encontro inusitado do Maluco Mestre de Cerimônia Catraca com o explosivo palhaço Espuleta. Catraca é um palhaço solitário e quando começa a apresentar o seu número entra em cena o palhaço Espuleta, que se considera um “grandessíssimo” artista e, de tanto insistir, convence Catraca a dar-lhe uma oportunidade, mas ele faz tudo errado.

O espetáculo acontece a partir de diversos esquetes com números de malabares, levitação e brincadeiras interativas com o público em geral. Caravana Roliday busca levar ao público a magia do circo e a importância do palhaço no decorrer da humanidade.

Serviço:

“Tomara que Não Chova”

Data: 07/07 (domingo)

Horário: 16h

Local: Teatro Castro Mendes

Endereço: Rua Conselheiro Gomide, 62,Vila Industrial, Campinas

Ingressos na bilheteria do teatro ou pelo link: https://teatrocastromendes.com.br/evento/caravana_roliday_marcos_de_vuono_teatro_municipal_jose_de_castro_mendes_48732.