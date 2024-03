TEATRO DO CENTRO CULTURAL PASSA A TER ESTRUTURA DE UMA SALA DE CINEMA

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, fez nesta quinta-feira (14), a entrega do projeto “Cinema no Centro Cultural”, que consiste na implantação de uma estrutura de cinema dentro do teatro “Tóride Sebastião Celegatti”. Foram investidos cerca de R$ 68 mil para que a empresa Som e Vídeo Brazil, vencedora do chamamento público, instalasse o kit composto por um notebook, um projetor digital a laser e um telão retrátil.

Os recursos aplicados para manutenção e modernização de sala de cinema vieram do repasse governamental proporcionado pela Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da covid-19. Para Mogi Mirim, o Governo Federal destinou o total de R$ 804 mil, que foram divididos por rubricas para aplicação em ações de fortalecimento da cultura local para o ano de 2024.

O prefeito Paulo Silva, o secretário de Cultura e Turismo Luiz Dalbo, a vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira e o assessor do Fundo Social Marcos Lemes participaram do ato de entrega. A estreia dos equipamentos aconteceu com a exibição da animação ‘Valente’, dentro do projeto ‘Cine Pipoca Ver e Rever’, uma iniciativa da Prefeitura de Mogi Mirim, por meio do Fundo Social, que oferece um momento de lazer e de convívio social entre as pessoas de várias gerações, das crianças até o público da terceira idade.