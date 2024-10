Teatro e fotografia integram programação especial gratuita na Mostra de Arte Híbrida

Aury Porto apresenta Meu nome Mamãe crédito: Renato Mangolin

Espetáculo “Meu Nome: Mamãe” e “Conversa com o fotógrafo Cristiano Mascaro” acontecem nos dias 12 e 13, respectivamente, na Cia da Hebe, em Espírito Santo do Pinhal

A cidade de Espírito Santo do Pinhal recebe uma programação dupla especial neste fim de semana. Pela primeira vez, um espetáculo de teatro será apresentado na Cia da Hebe, dentro da 1ª Mostra de Arte Híbrida. “Meu Nome: Mamãe”, da Mundana Companhia, com Aury Porto, tem entrada gratuita no sábado, dia 12 de outubro, às 20h30. Já no domingo, às 17h30, o renomado fotógrafo Cristiano Mascaro irá dialogar com o público sobre o tema “O Fotógrafo Urbano”, também com inscrições gratuitas.

A Mostra de Arte Híbrida é uma iniciativa da Cia da Hebe para trazer à Espírito Santo do Pinhal projetos artísticos e contemporâneos, impulsionando a cultura, beneficiando moradores, visitantes e turistas e estimulando os setores de comércio e serviços do município. Para divulgar a programação da Mostra, a Cia da Hebe vem utilizando o “som volante” – o carro de som da Cia da Hebe que trafega pela cidade informando a população sobre os eventos gratuitos, intercalando com áudios de poesias e músicas.

“Este carro é um veículo que aproxima pinhalenses e turistas da cultura. É nossa estratégia para que essas informações cheguem, cada vez mais, a um público maior”, explica Mônica Sucupira, atriz, poeta e uma das coordenadoras da associação de arte e cultura.

O espetáculo solo “Meu Nome: Mamãe”, apresentado no feriado de 12 de outubro, narra a doença de Alzheimer por meio da jornada de vida do ator Aury Porto ao lado de sua mãe e da família. Aury Porto evoca e invoca lembranças, histórias, canções e construções sobre a travessia de um filho diante do adoecimento da mãe por meio de experiências que, muito íntimas, se tornam universais. Ator e diretor de projetos teatrais, Aury Porto integra a Mundana Companhia, de São Paulo.

No domingo, Cristiano Mascaro falará de sua trajetória como fotógrafo, desde o período em que atuou com fotojornalismo na revista Veja, até se tornar um fotógrafo urbano, dedicando-se a registrar a vida nas cidades, numa aventura solitária. Atualmente, tem como local de trabalho um espaço no Centro da cidade de São Paulo no qual apresenta exposições de suas fotografias, organiza oficinas, ministra palestras e debates.

Cia da Hebe

Associação de arte e cultura sem fins lucrativos que ocupa um casarão com 121 anos no centro de Espírito Santo do Pinhal, a Cia da Hebe oferece, em sua programação gratuita, oficinas, encontros, conversas, promovendo a formação, informação, criação e convivência por meio da arte.

Iniciada em 21 de setembro, com uma oficina de colagem e um espetáculo de dança, a Mostra de Arte Híbrida contou também com a oficina gratuita “Toques de Tambor na Cultura Popular Brasileira”, a imersão “Clarice Lispector: Escritora e Pintora” e seguirá com a oficina “Poesia, corpo e artes gráficas”, com André Gravatá.

Serviço:

Teatro

MEU NOME: MAMÃE – Espetáculo da Mundana Companhia, de São Paulo, com Aury Porto

Data/horário: 12 de outubro, sábado, às 20h30

Ingressos antecipados: ciadahebe.com.br

Conversa ao Pé da Mesa

O FOTÓGRAFO URBANO – Com Cristiano Mascaro

Data/horário: 13 de outubro, domingo, às 17h30

Inscrições: ciadahebe.com.br

Público e gratuito.

Endereço da Cia da Hebe – Rua Capitão João Batista Mendes Silva, 175, no centro de Espírito Santo do Pinhal / SP

Fotógrafo Cristiano Mascaro