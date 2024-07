Teatro encerra julho com Cinderela, Patati Patatá, Renato Albani e Winderson Nunes

Os espetáculos infantis serão apresentados na terça-feira, no sábado e no domingo. Já os humoristas ocupam o palco na quarta, sexta, no sábado e no domingo. Os ingressos para todos os espetáculos estão à venda na bilheteria do Teatro (3º piso do Shopping Iguatemi Campinas) e no site www.ingressodigital.com.

O espetáculo infantil Cinderela e o show de Patati Patatá encerram o Festival de Férias do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas. “Cinderela”, uma adaptação do clássico dos Irmãos Grimm, será apresentada, na terça-feira, dia 23, às 15h, com ingressos por preços de R$ 30,00 a R$ 60,00, Nesta peça, Cinderela ganha dinamismo com personagens marcantes da história: os atrapalhados e inseparáveis ratinhos, a Fada Madrinha (que é pra lá de confusa!), além das impagáveis irmãs feias. A montagem promove uma intensa participação das crianças uma característica marcante da Cia Arte & Manhas. Os cenários são inteligentes e, a trilha sonora, foi composta especialmente para o espetáculo. Os figurinos foram produzidos de forma artesanal.

No sábado, dia 27 e, no domingo, dia 28 às 15h, últimas apresentações de Patati Patatá com o show “Sorrir e Brincar”. A dupla de palhaços mais amada da América Latina, durante 70 minutos, leva ao palco canções já conhecidas de seu repertório, como “Dança do macaco”, “Lôro” e “Ronco do vovô”, além de grandes clássicos do universo infantil, como “Tindolelê”, “Piuí Abacaxi” e “Ursinho Pimpão”, entre outros sucessos. No palco, os palhaços são acompanhados de dançarinos em um cenário colorido, que propõem aos espectadores uma viagem ao lúdico. Os ingressos custam de R$ 45,00 a R$ 100,00. A classificação etária é Livre.

Stand-ups

Renato Albani retorna ao palco do Teatro Oficina do Estudante na quarta-feira, dia 24, às 21h, com seu quinto show solo, “Zona de Conforto”. O texto levanta os pontos de evolução e estagnação da sociedade, fazendo um comparativo entre passado, presente e futuro sobre os diversos conflitos que vivemos e a forma que nos comportamos frente aos fatos da vida em diversas áreas. Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e a classificação etária é 16 anos.

De sexta-feira a domingo (26 a 28) Whindersson Nunes chega com o show “Efeito Borboleta”. Todas as apresentações já têm sessão extra: sexta-feira e sábado, às 19h (extra) e às 21h, e, no domingo, às 17h (extra) e às 19h. Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00. A classificação etária é 16 anos.

O comediante, ator e youtuber promete uma experiência única e inovadora que marca a reinvenção do humorista após um período afastado. Com o início da carreira no YouTube, Whindersson Nunes conquistou uma legião de fãs ao redor do Brasil e do mundo. Seu sucesso meteórico o levou dos vídeos online para os palcos, onde se consagrou com espetáculos memoráveis, como “Eita, Casei!” e “A Volta do Que Não Foi”. Agora, em “Efeito Borboleta”, o comediante explora um repertório inédito, proporcionando aos espectadores uma oportunidade exclusiva de testemunhar sua reinvenção no mundo do humor, ao vivo.

Além de suas conquistas nos palcos, Whindersson Nunes também é um talento reconhecido na televisão e no cinema. Sua participação na série “Os Roni”, do Multishow, e no filme “Os Parças”, atestam sua versatilidade e habilidade em cativar o público em diferentes plataformas. Destacando-se pela limitação extrema da capacidade dos teatros, “Efeito Borboleta” busca criar um senso de exclusividade, proporcionando uma experiência intimista e única para o público. “Efeito Borboleta” representa uma nova fase em sua carreira, marcada pela inovação e pela busca constante de proporcionar entretenimento de qualidade.

Esclarecemos que todo o material de divulgação – textos, fotos e vídeos – é fornecido pelas produções e assessorias dos artistas.

Programação de julho de 2024 – sujeita a alterações

Confira as atualizações no site http://www.teatrooficinadoestudante.com.br/

Dia: 23, terça-feira, às 15h

Cinderela – Infantil

Ingressos de R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

Dia: 24, quarta-feira, às 21h

Renato Albani – stand-up

Ingressos de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 16 anos

Dias: 26, 27 e 28, sexta-feira, às 19h (extra) e às 21h / sábado, às 19h (extra) e às 21h / domingo, às 17h (extra) e às 19h

Whinderson Nunes – “Efeito Borboleta” – stand-up

Ingresso de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 16 anos

Dias: 27 e 28, sábado e domingo, às 15h

Patati Patatá “Sorrir e Brincar” – Infantil

Ingressos de R$ 45,00 a R$ 100,00

Classificação etária: Livre