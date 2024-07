Teatro GT apresenta “Queen Experience” e Toninho Tornado e Netto Tomaz em Jaguariúna

O show musical e a comédia estarão em cartaz no Teatro Municipal Dona Zenaide, respectivamente, na quinta e na sexta-feira. Os ingressos estão à venda nas bilheterias e no site https://ingressodigital.com.

O Teatro Municipal Dona Zenaide (Rua Alfredo Bueno, nº 1.151), de Jaguariúna recebe esta semana dois espetáculos. Na quinta-feira, dia 18, às 21, será apresentado o show musical “Queen Experience”, às 21h. Os ingressos custam de R$ 70,00 a R$ 140,00. A classificação etária é Livre. Na sexta-feira, dia 19, às 21h, Toninho Tornado e Netto Tomaz estão na comédia “Os Calabresos”. Os ingressos custam de R$35,00 e R$ 70,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e no site https://ingressodigital.com. A classificação etária é16 anos.

A banda “Queen Experience” foi idealizada em 2018 pela BRZ Produções. O espetáculo traz os maiores sucessos da banda “Queen”, como: “Don’t Stop me Now”, “Killer Queen” e “Under Pressure”, entre outros. A proposta é homenagear e relembrar a mente brilhante de Freddie Mercury, John Deacon, Brian May e Roger Taylor. A direção geral é de Bruno Rizzo e, a direção musical, do maestro Eduardo Pereira.

Toninho Tornado e Netto Tomaz apresentam “Os Calabresos”, trazendo para o palco um humor genuíno e inteligente. Inicialmente, eles se revezam em apresentações individuais. Na segunda parte do show, Toninho Tornado (Delício/Calabreso) e Netto Tomaz (Dorival/Quero Café), se unem para bordões e pegadinhas que estão na boca do povo, referências da carreira construída pela dupla.