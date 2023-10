Teatro Oficina do Estudante apresenta musicais, stand-ups, comédia e infantil esta semana

“Elton John por Rafael Dentini”, show em prol do Hospital Maternidade de Campinas, abre a programação na terça-feira, dia 10. Estarão em cartaz, ainda, até domingo, os humoristas Renato Albani, Mauricio Meirelles e Maurício Dollenz; os musicais “20 Anos – Acima do nível do mar – Acústico”, com o Grupo Catedral e os “Embalos de Sábado e Noite”, a comédia “Quem vai ficar com Juca” e o infantil “Rei Leão”. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro, que fica no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas, e no site www.ingressodigital.com.

A programação da semana começa na terça-feira, dia 10, às 20h, com Rafael Dentini interpretando Elton John, no show em prol do Hospital Maternidade de Campinas que completa 110 anos. Este show é feito de um fã para fãs de Sir Elton John, já que interpretar e homenagear Elton John sempre foi o desejo do cantor e pianista Rafael Dentini. Seu primeiro contato com as músicas de seu ídolo foi no ano de 1994, aos 5 anos de idade, quando assistiu pela primeira vez o filme “O Rei Leão”. Este também foi o ano em que começou a estudar e tocar piano. Desde então, são mais de 25 anos de muita pesquisa, dedicação e estudo. Em sua carreira, Rafael passou por várias bandas no cenário “cover / tributo” nacional, sempre com muito profissionalismo e fidelidade aos seus personagens e músicos das bandas originais.

As músicas que compõem o show englobam os principais hits da carreira do Rocket Man, desde o início até os dias atuais. Mesmo revisitando toda sua carreira musical, o espetáculo mantém, em sua essência, a energia contagiante, as características e os figurinos dos anos 1970, que foram os anos mais marcantes e gloriosos de Elton Jhon. Os figurinos e adereços são todos feitos sob medida e com base em fotografias e vídeos de época. Todos os detalhes foram considerados. Para tornar a atração ainda mais rica, todas as músicas são acompanhadas por imagens personalizadas em telões, além de arranjos e orquestrações reescritas para levar ao público a mais fiel possível experiência audiovisual. Os ingressos de R$ 50,00 a R$ 100,00 e serão integralmente revertidos para o Hospital Maternidade de Campinas. A classificação etária é Livre. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro, que fica no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas, e no site www.ingressodigital.com.

Na quinta-feira, dia 12, feriado, às 21h, com duas sessões extras, às 17h e às 19h, Renato Albani está de volta com o stand-up “Assim Caminha a Humanidade”. Os ingressos custam de R$ 45,00 a R$ 90,00. A classificação etária é 16 anos. Este é o quarto show solo do humorista. Focado em relatos dos anos 1990 e 2000, o comediante utiliza suas referências com programas de TV, desenhos animados, amigos, histórias da infância e de relacionamento familiar entre pais e filhos. A plateia se identifica imediatamente com os textos sempre bem-humorados. O show tem 60 minutos de duração.

Capixaba, 37 anos, radicado em São Paulo, Renato Albani é Engenheiro Eletricista de formação e, sem saber, já começou a fazer comédia na escola quando seus professores permitiam que, nos 5 minutos finais de suas aulas, ele fizesse imitações e contasse piadas. Profissionalizou-se em 2010, quando passou a integrar o grupo Comedia 027, em Vitória, no Espírito Santo, e a se destacar no cenário capixaba como grande revelação do humor daquele Estado. O humorista contabiliza turnês internacionais pela Europa e Japão e ficou mais de três anos em cartaz com seus shows solos: “O melhor trabalho do mundo”, “Alguém me explica o mundo” e “Me tornei quem eu mais temia”, gravado em 2022 para a Amazon.

Na sexta-feira, dia 13, às 21h, tem musical com o grupo Catedral com o show “20 Anos – Acima do nível do mar – Acústico” e ingressos a preços que variam de R$ 90,00 a R$ 250,00. A classificação etária é Livre. O show faz parte das comemorações dos os 35 anos de formação da banda. No sábado, dia 14, tem sessão dupla de humor. Às 17h, Mauricio Meirelles apresenta o stand-up “WebbullyIng Geração Z”, com ingressos de R$ 60,00 a R$ 140,00. A classificação etária é 14 anos. O humorista apresenta a reestreia de seu projeto, trazendo a geração Z para seu antigo quadro “Webbullying”, com diferentes reflexões no estilo Maurício Meirelles de ser. No projeto inicial, que foi um fenômeno de audiência entre 2013 e 2019, com quase 1 bilhão de visualizações, o comediante entrava nas redes sociais de seus convidados e fazia piadas de todos os tipos com seus contatos. Agora, o objetivo, segundo ele, é salvar a juventude, que está muito frágil e depressiva, precisando de sua consultoria digital.

Às 20h, também no sábado, será apresentada a comédia “Quem vai ficar com Juca”, com ingressos a R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira). Classificação etária é 12 anos. Um casal em crise, rumando para a iminente separação, se depara com um dilema perturbador: quem vai ficar com Juca, o simpático doguinho caramelo que integra a família? A partir desta situação, uma série de desdobramentos surpreendentes se materializam, ao ponto do cachorro, cuja guarda é disputada, ganhar voz e pedir a palavra para tentar colocar ordem na casa. É destes insólitos e divertidos acontecimentos que parte o espetáculo, uma comédia romântica escrita por Danilo Thomaz, Fernando Cardoso e Nicole Puzzi, que traz no elenco Ellen Rocche, Guilherme Chelucci e André Kirmayr (como o cachorro).

O domingo, dia 15, traz tripla programação com infantil, musical e humor. Às 11h30 (sessão extra) e às 15h tem programação para as crianças com “Rei Leão – O Musical”. Às 18h, muita música em “Embalos de Sábado a Noite”. Para esses dois espetáculos os ingressos custam R$ 75,00 (meia-entrada) e R$ 150,00 (inteira) e classificação etária é Livre. Fechando a semana, às 20h30, Maurício Dollenz apresenta o stand-up “Coringa”, com ingressos por R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira). A classificação etária é 16 anos.

Rei Leão, baseado na obra teatral “Hamlet”, do dramaturgo inglês William Shakespeare, ganhou uma nova adaptação independente para trazer aos palcos o clássico que transcendeu gerações em um belíssimo espetáculo cantado ao vivo. Com uma estrutura esplêndida de equipe e figurinos, o musical encanta e emociona o público de todas as idades. O espetáculo conta com recurso de projeção mapeada 3D, que causa um impacto visual impressionante para a imersão no reino de Simba e Mufasa. Os animais ganham vida no palco na representação do maravilhoso “Ciclo Sem Fim”. O vilão Scar é um espetáculo à parte com suas tramas maléficas e, ao mesmo tempo, permeado de muita comédia e deboche.

Já os “Embalos de Sábado à Noite” apresenta as canções que marcaram toda uma época, em um charmoso e dançante espetáculo também 100% cantado ao vivo. Com várias trocas temáticas de figurinos, o musical encanta e emociona o público remetendo a plateia para a era Disco. O espetáculo inicia nos tempos atuais onde o narrador, um jovem apaixonado e conhecedor da era mais dançante e marcante dos últimos tempos, conduz de forma descontraída a plateia a uma inesquecível viagem no tempo. Os cantores e dançarinos contagiam ao apresentar sucessos icônicos dos principais cantores e grupos da época. Quem nunca dançou ao som de “Dancing Queen”, do grupo Abba, cantou os agudos de “Stayin Alive”, do Bee Gees, se divertiu com o Village People performando “Macho Man” e “YMCA”, e se encantou com as poderosas vozes das musas black, como Glória Gaynor, entre outros? Essas são apenas algumas das canções e artistas que embalam este incrível espetáculo!

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Programação de outubro

Dia: 10, terça-feira, às 20h

Elton John – por Rafael Dentini – Show

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 100,00 em prol da Maternidade de Campinas

Classificação etária: Livre

Dia: 12, quinta-feira, às 21h / extra às 19h

Renato Albani – “Assim Caminha a Humanidade” – stand-up

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 13, sexta-feira às 21h

Catedral – “20 Anos – Acústico” -Show

Ingressos: de R$ 90,00 a R$ 250,00

Classificação etária: Livre

Dia: 14, sábado, às 17h

Mauricio Meirelles – “WebbullyIng Geração Z” – stand-up

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 140,00

Classificação etária: 14 anos

Dia: 14, sábado, às 20h

“Quem Vai Ficar Com Juca” -Comédia

Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 12 anos

Dia: 15, domingo, às 15h

Rei Leão – Musical

Ingressos: de R$ 75,00 a R$ 150,00

Classificação etária: Livre

Dia: 15, domingo, às 18h

“Embalos de Sábado a Noite” – Musical

Ingressos: de R$ 75,00 a R$ 150,00

Classificação etária: Livre

Dia: 15, domingo, às 20h30

Maurício Dollenz – “Coringa” – stand-up

Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 20, sexta-feira, às 21h

Roberta Campos – “O Amor Liberta” – Show

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 140,00

Classificação etária: Livre

Dia: 21, sábado, às 21h

Thalita Meneghim – “Segue o Baile” – Comédia

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: 12 anos

Dia: 23, segunda-feira, às 20h

Diego Besou – “Tô de Plantão 2” – Comédia

Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 14 anos

Dia: 24, terça-feira, às 21h30

Gio Lisboa – “Fora da Casinha” — stand-up

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 27, sexta-feira, às 21h

Cleber Rosa “Reclamação do Dia”

Ingressos: de R$ 35,00 a R$ 70,00

Classificação etária: Livre

Dia: 28, sábado, às 16h

As Aventuras Família Arqueira – Infantil

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: Livre

Dia: 28, sábado, 21h/ extra às19H

Afonso Padilha – “E Agora?” – stand-up

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 16 anos