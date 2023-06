Teatro Oficina do Estudante apresenta sua programação de Junho

_Alexandra Richter e Rodrigo Fagundes estarão em cartaz de sexta a

domingo no teatro localizado no 3º piso do Shopping Iguatemi. Os

ingressos estão à venda nas bilheterias e no site

www.ingressosdigital.com. Também no fim de semana tem “A Galinha

Pintadinha” para as crianças e, na quinta-feira, show musical com Lucas

Mamede._

A programação do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas começa

na quinta-feira, dia 1º de junho, às 21h, com o show “Já ouviu falar

de amor?”, apresentado por Lucas Mamede. Aos 19 anos, o cantor recifense

colhe os frutos do trabalho que tem feito nas redes sociais.

Influenciado pelo pop e pela MPB, ele tem publicado vídeos curtos,

cantando e tocando violão e chamando a atenção pela voz e sotaque

marcantes. No TikTok, tem 987 mil seguidores e 12 milhões de curtidas.

Os ingressos custam R$ 40,00 (meia-entrada e R$ 80,00 (inteira). A

classificação etária é 12 anos. Os ingressos estão à venda nas

bilheterias do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, que funciona no 3º

piso, e no site www.ingressodigital.com. Informações pelo telefone

(19) 3294-3166.

Na sexta-feira (2) e, no sábado (3), às 21h e, no domingo, às 20h,

Alexandra Richter e Rodrigo Fagundes apresentam a comédia “Gargalhada

Selvagem”, uma sátira social que mostra, por meio de situações comuns

do dia a dia, que o mais importante da vida é saber rir de si mesmo. A

ideia é usar o poder corrosivo da comédia inteligente para satirizar

nossos costumes e propor uma reflexão sobre o cotidiano, como a neurose

da vida em uma grande cidade, os relacionamentos amorosos, a

positividade quase artificial que a sociedade contemporânea exige e o

artificialismo de algumas relações. Os preços dos ingressos variam de

R$ 25,00 a R$ 100,00, de acordo com o setor. A classificação etária

é 14 anos.

“Gargalhada Selvagem é uma comédia hilária e provocativa sobre os

perigos e tensões da vida moderna em uma grande cidade”, explica

Alexandra. “Um homem e uma mulher se esbarram em um supermercado

comprando uma lata de atum e, a partir deste encontro, passam a habitar

de forma hilária os sonhos e os pesadelos, um do outro”, complementa

Rodrigo. O texto original é de Christopher Durang e a tradução de

Bárbara Duvivier e Guilherme Weber, que também assina a direção

geral e a adaptação. A comédia tem duração de 75 minutos. A sessão

de domingo conta com intérprete de Libras

A Galinha Pintadinha

O espetáculo infantil “A Fabulosa Trupe”, da Galinha Pintadinha retorna

no sábado e no domingo, dias 3 e 4 (e, também, nos dias 10 e 11 de

junho), sempre às 15h. Os ingressos custam de R$ 40,00 e R$ 100,00, de

acordo com o setor. A classificação etária é “livre”. Nesta

história, o Pintinho, fugindo do Gavião, acaba se perdendo da Galinha

Pintadinha e do Galo Carijó. Assim começa a aventura para encontrar

seus pais, com a ajuda dos amigos da Popó, como a Baratinha, o Sapo e a

Borboletinha. O show da Galinha Pintadinha é apresentado no formato de

contação de histórias, aproximando o público dos personagens. O

enredo é recheado de descobertas e traz muita música, linguagens

visuais em vídeo, luzes e efeitos especiais.

Fenômeno da internet brasileira, a Galinha Pintadinha é hoje uma das

marcas infantis mais queridas do mundo. Presente na vida das crianças

desde cedo, é considerada o “primeiro personagem do bebê”, sendo uma

das franquias mais fortes junto ao público pré-escolar de até cinco

anos, com 100% de aprovação de pais, mães e das próprias crianças.

Surgido de um vídeo no YouTube, em 2006, esse projeto musical viralizou

na rede. Depois disso, toda a trajetória da Galinha está registrada em

recordes de visualizações e parcerias de sucesso: cerca de 3 milhões

de DVDs vendidos, centenas de produtos oficiais licenciados e mais de 37

bilhões de views dos canais em português e LATAM. Disponível nos

principais serviços de streaming, como Netflix, Amazon Prime, e HBO

Max, a personagem também está na televisão, na TV Cultura, com

episódios especiais da série “Galinha Pintadinha Mini”, que traz novas

historinhas, atividades educativas e conteúdos inéditos. A série

conta também com a temporada especial “Crescendo Com a Galinha

Pintadinha Mini”, o primeiro YouTube Originals de animação infantil

brasileiro.

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Programação de junho – sujeita a alterações

Dia: 1, quinta-feira, às 21h

Lucas Mamede – show “Já ouviu falar de amor?”

Ingressos: R$ 40,00 (meia entrada) a R$ 80,00 (inteira)

Classificação etária: 12 anos

Dias: 3 e 4 sexta-feira e sábado, às 21h, e, no domingo, às 20h

Alexandra Richter e Rodrigo Fagundes – “Gargalhada Selvagem” – comédia

Ingressos: R$ 25,00 a R$ 100,00 de acordo com o setor

Classificação etária: 14 anos

Dia: 6, terça, às 18h e às 20h

Diogo Almeida – “Savana Pedagógica” – Stand-up

Ingressos: R$ 60,00 (meia entrada) a R$ 120,00 (inteira)

Classificação etária: 14 anos

Dias: 3 e 4 / 10 e 11, sábados e domingos, às 15h

Galinha Pintadinha – “A Fabulosa Trupe” – Infantil

Ingressos: R$ 40,00 a R$ 100,00, de acordo com o setor

Classificação etária: Livre

Dia: 8, quinta, às 21h

Criss Paiva -Stand-up

Ingressos: R$ 40,00 (meia entrada) a R$ 80,00 (inteira)

Classificação etária: 16 anos

Dia: 9, sexta-feira, às 22h / sessão extra às 19h30

Thiago Ventura – “Modo Efetivo Parte 2” – Stand-up

Ingressos: R$ 50,00 (meia entrada) a R$ 100,00 (inteira)

Classificação etária: 16 anos

Dia: 10, sábado, às 21h30

14 Bis -“Eletroacústico” – Show

Ingressos: R$ 70,00 (meia entrada) a R$ 140,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 11, domingo, às 19h / sessão extra às 21h

Cátia Damasceno – “O que pode dar errado na cama?” – Comédia

Ingressos: R$ 100,00 (meia entrada) a R$ 200,00 (inteira)

Classificação etária: 18 anos

Dia: 15, quinta, às21h / sessão extra às 19h

Padre Patrick -“Fora da Caixinha” – Religioso

Ingressos: R$ 35,00 a R$ 90,00, de acordo com o setor

Classificação etária: Livre

Dia: 16, sexta-feira, às 21h

Santiago Mello – “Gato Mau” – Stand-up

Ingressos: R$ 30,00 (meia entrada) a R$ 60,00 (inteira)

Classificação etária: 16 anos

Dias: 17 e 18, sábado às 20h e, no domingo, às 19h

Grace Gianoukas – “Nasci Pra Ser Dercy” – Comédia

Ingressos: R$ 630,00 (meia entrada) a R$ 120,00 (inteira)

Classificação etária: 16 anos

Dia: 22, quinta, às 21h

Matheus Ceará – “Vocês Pedem Eu Conto” -Stand-up

Ingressos: R$ 30,00 (meia entrada) a R$ 60,00 (inteira)

Classificação etária: 16 anos

Dia: 23, sexta-feira, às 21h

Gio Lisboa – “Fora da Casinha”

Ingressos: R$ 45,00 (meia entrada) a R$ 90,00 (inteira)

Classificação etária: 16 anos

Dia: 24, sábado, às 21h

Flavia Reis e Ricardo Cubba – “Deixa Que Eu Conto” – Stand-up

Ingressos: R$ 40,00 (meia entrada) a R$ 80,00 (inteira)

Classificação etária: 12 anos

Dia: 25, domingo, às 14h e às 17h

Tiquequê – “Show Todo Dia” – Infantil

Ingressos: R$ 40,00 a R$ 160,00, de acordo com o setor

Classificação etária: Livre

Dia: 25, domingo, às 20h

Arthur Petry – “Comédia Não Existe” – Comédia

Ingressos: R$ 40,00 (meia entrada) a R$ 80,00 (inteira)

Classificação etária: 18 anos

Dia: 30, sexta-feira, às 21h, com sessão extra às 19h

Afonso Padilha -“E Agora?” – stand-up

Ingressos: R$ 45,00 (meia entrada) a R$ 90,00 (inteira)

Classificação etária: 16 anos