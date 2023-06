Teatro Oficina do Estudante recebe “Nasci pra ser Dercy”, padre Patrick e Santiago Mello

A atriz Grace Gianoukas apresenta o monólogo que presta homenagem a Dercy Gonçalves no sábado, às 20h e, no domingo, às 19h, no Teatro Oficina do Estudante. Os ingressos custam R$ 60,00 (meia-entrada) e R$ 120,00 (inteira). Na quinta-feira tem show religioso do Padre Patrick e, na sexta-feira, o stand-up comedy “Gato Mau”, com Santiago Mello. Vendas abertas na bilheteria do Teatro e no site www.ingressodigital.com. A classificação etária é 16 anos.

O monólogo “Nasci pra ser Dercy”, estrelado por Grace Gianoukas e escrito e dirigido por Kiko Rieser, presta homenagem à Dercy Gonçalves, atriz que se consagrou por romper padrões e inaugurar uma representação genuinamente brasileira no teatro. A peça tem participação especial de Miguel Falabella com voz em off. Os ingressos custam R$ 60,00 (meia-entrada) e R$ 120,00 (inteira) e estão à vendas na bilheteria do Teatro e no site www.ingressodigital.com.

Dercy não cabia em rótulo algum. A atriz faleceu há 15 anos, em 2008, aos 101 anos. O texto busca unir o seu apelo popular e o seu carisma à uma profunda pesquisa que mostra a sua importância – muitas vezes ignorada – para o teatro brasileiro e para a liberdade feminina, bem como sua inquestionável singularidade. Desbocada e defensora da mais profunda liberdade, era muito recatada em sua vida íntima, chegando a se casar e a enviuvar anos depois ainda virgem. Contestava frontalmente a censura da ditadura militar, mas se recusava terminantemente a levantar bandeiras políticas específicas que não fossem a da irrestrita liberdade e do respeito a todas as formas de existir.

A atriz se consagrou como vedete do Teatro de Revista, mas a sua maior contribuição para o teatro se deu ao levar sua expertise para a comédia popular, que ela revolucionou inteiramente, trazendo textos fundamentais para o Brasil. Ela instaurou uma nova forma de interpretar que rompia com todos os padrões. Dercy Gonçalves é uma figura largamente reconhecida, mas pouco conhecida de fato. “Dercy Gonçalves é retratada quase sempre como apenas uma velha louca que falava palavrão”, fala Kiko Rieser que, no texto, procura revelar ao público a mulher grandiosa e complexa que ela foi. “Uma atriz vinda do Teatro de Revista que recriou a comédia brasileira. Uma mulher que era chamada de puta, mas que casou e enviuvou virgem; iconoclasta e devota; libertária, mas avessa a qualquer bandeira; inclassificável e singular”, completa o autor.

Sinopse

A peça começa com uma atriz, Vera, entrando no estúdio para fazer teste para o papel de Dercy Gonçalves em um filme. Conforme vai lendo suas falas, ela se revolta contra o roteiro, cheio de estereótipos. Sua mãe era grande fã de Dercy e, por isso, Vera cresceu conhecendo e sendo influenciada pelo exemplo dessa artista icônica. Ela, então, transformando-se em Dercy e começa a mostrar quem realmente foi essa mulher à frente de seu tempo.

Na quinta-feira, dia 15, às 19h (sessão extra) e às 21h, tem show religioso “Fora da Caixinha” com o Padre Patrick. Os ingressos custam de R$ 35,00 a R$ 90,00, de acordo com o setor e a classificação etária é Livre. Padre Patrick viu sua vida atrair holofotes aos 34 anos quando, meteoricamente ganhou visibilidade nacional, após oito anos dedicados ao sacerdócio. Tornou-se um fenômeno nas redes sociais, onde leva diariamente mensagens de fé de forma bem-humorada e uma inusitada interatividade que chamam a atenção do público. Natural de Santo Antônio do Canaã, distrito do município de Santa Teresa (ES), ele teve o primeiro contato com a Igreja Católica em um retiro, quando viu despertar a sua missão. Começou a fazer encontros vocacionais e, aos 25 anos, foi ordenado padre em Marabá (PA). Desde a primeira missa celebrada encontrou o propósito de ser útil para as pessoas, com a sua natural generosidade.

Atualmente, realiza celebrações da Paróquia São Sebastião, em Parauapebas (PA). Durante os cinco meses de missas suspensas, devido a pandemia, despretensiosamente encontrou a internet como uma aliada na missão de disseminar a fé. Em suas redes sociais, começou divulgar vídeos e abriu um canal para escutar os fiéis. Na época, eram apenas três mil seguidores no Instagram, em sua maioria frequentadores de sua paróquia. Com muita leveza e naturalidade, passou a humanizar a fé, falando de religião com sua característica irreverência. De forma meteórica, essa interatividade tomou outra proporção, ao se deparar com a ligeira crescente no número de seguidores, de diversas religiões. Nas famosas “caixinhas de perguntas”, realizadas todas às segundas-feiras, ele dá conselhos de forma leve e bem-humorada, responde com uma linguagem popular as curiosas perguntas feitas por seguidores. Padre Patrick leva ao público reflexões sobre a verdadeira felicidade e fala sobre assuntos ligados ao relacionamento das pessoas com Deus. Além disso, ele leva também seu bom humor tão conhecido em suas redes sociais para os palcos.

Na sexta-feira, dia 16, às 21h, o humorista Santiago Mello apresenta o stand-up “Gato Mau”. Os ingressos custam R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteira). A classificação etária é 16 anos. Natural de Brasília (DF), onde começou sua carreira de comediante stand-up em 2011, Santiago Mello mudou-se para São Paulo em 2017 onde participou dos principais programas de humor da TV. Atualmente faz parte do grupo “Jokes”, criado por Thiago Ventura em 2022 e tem viajado o Brasil inteiro nos principais palcos do país com seu show solo “Gato Mau”, abordando os mais diversos assuntos ligados a relacionamentos, viagens, traumas passados e às suas experiências religiosas, de forma extremamente engraçada e original.