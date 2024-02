Telemedicina é alternativa para diferenciar sintomas de Gripe e Dengue de forma ágil

Com a chegada da temporada de doenças infecciosas, a capacidade de distinguir entre essas condições tornou-se crucial para um tratamento eficaz

Em um cenário de preocupações crescentes com doenças infecciosas, como dengue e gripe, a capacidade de diferenciar essas condições torna-se crucial para um tratamento eficaz. Diante deste desafio, as plataformas de telemedicina oferecem um atendimento mais ágil, facilitando o diagnóstico. Com as consultas online, os pacientes podem enviar seus sintomas, histórico médico e outras informações relevantes para os profissionais de saúde, que analisam esses dados de forma rápida e precisa.

O médico-gestor da plataforma de telemedicina via chat Olá Doutor, Dr. Rafael Machado, CRM 33480RS, destaca como a ferramenta é valiosa na diferenciação de sintomas. “Estamos vivendo em uma época em que a agilidade no diagnóstico é fundamental para proporcionar tratamentos eficientes e evitar complicações. É particularmente crucial quando se trata de doenças com sintomas sobrepostos, como gripe e dengue”, ressalta.

Este método oferece benefícios significativos na distinção entre a gripe e a dengue, duas condições muitas vezes confundidas. Os pacientes podem enviar informações a qualquer momento, garantindo conveniência e evitando a exposição desnecessária a ambientes hospitalares, filas, espera e custos. Além disso, eles têm acesso direto a uma equipe de médicos generalistas e especialistas, que revisam as informações fornecidas de forma assíncrona, permitindo uma resposta rápida e eficiente.

Principais diferenças entre as doenças

Ambas são causadas por vírus distintos e apresentam sintomas únicos, o que ressalta a importância de um diagnóstico preciso para um tratamento adequado. A gripe é causada pelo vírus influenza e se espalha pelo ar, por meio de gotículas respiratórias, quando uma pessoa infectada tem tosse ou espirra. Já a dengue é transmitida pela picada de mosquitos infectados, especialmente o Aedes aegypti. Em relação aos sintomas, apesar de ambas apresentarem febre alta, existem algumas diferenças importantes a serem notadas. A dengue costuma causar dor de cabeça intensa, dores musculares e articulares e, em casos graves, hemorragias. Já na gripe, os pacientes costumam ter casos de calafrios, dores no corpo, dor de cabeça, fadiga, tosse, congestão nasal e dor de garganta.

A capacidade de diferenciar entre gripe e dengue também ajuda a evitar tratamentos inadequados e a reduzir os riscos associados a complicações decorrentes de diagnósticos equivocados. “Com a telemedicina assíncrona da Olá Doutor, estamos capacitando os médicos a realizarem o acolhimento e a análise de forma detalhada e segura, permitindo que cada caso seja cuidadosamente tratado “, conclui Machado.

SOBRE O OLÁ DOUTOR

Diferente de outras soluções baseadas em Inteligência Artificial, o Olá Doutor é um aplicativo que garante que todos os atendimentos sejam realizados por médicos, desde o primeiro contato de acesso. O aplicativo de telemedicina assíncrona – com atendimentos por chat, garante a privacidade do paciente e a sua disponibilidade de tempo e já conta com mais de 202 mil downloads, mais de 73 mil pacientes cadastrados e a realização de mais de 3 mil consultas ao mês. Seguindo um crescimento de 20% ao mês.

O Olá Doutor permite às pessoas acessarem um médico em minutos, de qualquer lugar, sem precisar ligar a câmera, agendar consulta e enfrentar filas. O atendimento é realizado por médicos cadastrados no Conselho Federal de Medicina e é possível obter orientações, solicitações de exames, prescrição de medicamentos, receitas de remédios e atestados, quando o profissional da saúde achar necessário, 24 horas por dia e 7 dias por semana.