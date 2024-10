Temporada 2024: equipes do futsal feminino de Mogi Guaçu seguem conquistando títulos

As equipes do futsal feminino de Mogi Guaçu continuam conquistando títulos nesta temporada 2024. Depois de vencer a Copa ADR nas categorias Sub-15 e Sub-17, a equipe guaçuana participou de duas finais da Liga Sanjoanense de Futsal. Na categoria Sub-17, o título não veio por conta da derrota para a equipe de São João da Boa Vista por 4 x 1. Na categoria Sub-15, o resultado foi a conquista de título contra a equipe de Guaxupé na disputa por pênaltis, depois de empate no tempo normal por 1×1.

A outra conquista da equipe foi o título da Copa São Paulo de Futsal, na categoria Sub-16 da Região de Campinas. A competição contou com a participação das seguintes cidades: Campo Limpo Paulista, Vinhedo e São João da Boa Vista. As duas primeiras partidas foram realizadas em Campo Limpo Paulista, onde Mogi Guaçu enfrentou a equipe da casa e conseguiu um bom placar, vencendo por 6×2. Já na segunda partida as adversárias foram de São João da Boa Vista, resultado outra vitória pelo placar de 4×1.

A sequência da competição aconteceu em São João da Boa Vista, e a equipe guaçuana poderia perder até por dois gols de diferença para a cidade de Vinhedo, no entanto, manteve a boa sequência de vitórias ao vencer por 3×1 e a conquista do título na fase regional. Esta conquista dá o direito de, pela primeira vez, Mogi Guaçu participar da Final Estadual da Copa São Paulo de Futsal na categoria Sub-16, que vai ser realizada em Dracena, entre 14 e 23 de novembro.

A equipe de futsal feminino de Mogi Guaçu tem o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura.