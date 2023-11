Tendências e Inovações na suinocultura em foco: Agronutri apresenta novidades na PorkExpo LATAM 2023

Realizado em Foz do Iguaçu (PR), evento reuniu consumidores, açougueiros e produtores de mais de 20 países

O Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, em Foz do Iguaçu (PR), sediou a PorkExpo LATAM 2023 nos dias 7, 8 e 9 de novembro. Com o objetivo de celebrar a suinocultura, o evento reuniu mais de 1.500 participantes de mais de 20 países, enaltecendo profissionais do setor e promovendo debates dinâmicos sobre os desafios relacionados aos alimentos.

Com mais de 40 palestrantes, o encontro abordou os mais variados tópicos no segmento, como Sanidade, Produção e Bem-estar, Marketing da Carne, Economia e Extensão Rural, Nutrição, Reprodução, Meio Ambiente, Sustentabilidade, entre outros. Cada área foi discutida em detalhes como, por exemplo, as necessidades da fêmea moderna, abordagem feita por Antonio Muñoz Luna, representante da Farm Faes, parceira espanhola da Agronutri, indústria paranaense de nutrição animal. As perspectivas e as inovações da área foram debatidas na palestra “Nutrição Funcional para Fêmeas Suínas”, de Bruno Silva, doutor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A Agronutri, que lançou quatro produtos na feira, destacou as novidades e os diferenciais de seus suplementos para matrizes. “Os lançamentos tiveram uma boa receptividade, com grande procura por mais informações sobre seus benefícios. O nosso objetivo é oferecer aos criadores de suínos brasileiros uma alternativa inovadora em manejo alimentar”, conta o diretor-executivo da Agronutri, Fábio Ebrahim. Entre os produtos apresentados pela empresa estão:

Biocomplex: aumenta a longevidade de uma matriz de alto custo.

Fertil: garante uma boa qualidade e homogeneidade do leitão ao nascer.

Confort: promove a lactação correta.

Procel: minimiza o intervalo entre desmame e reprodução.

Além destas novidades, em outubro a Agronutri inaugurou seu parque industrial, tendo também a possibilidade de produção para parceiros, com a terceirização de hora máquina. O diretor enfatiza que a indústria de nutrição animal tem alcançado avanços significativos nos últimos anos, resultado de investimentos contínuos em pesquisas e avanços tecnológicos.

Sobre a Agronutri

Focada no mercado de nutrição animal, com alta produtividade, indústria 4.0, tecnologia de ponta, automação, rastreabilidade e localização privilegiada, a Agronutri é uma empresa completa no segmento de Nutrição Animal.