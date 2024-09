TENENTE-CORONEL MAURANO É O NOVO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DE JAGUARIÚNA

O tenente-coronel Sidney Maurano Júnior é o novo secretário de Segurança Pública de Jaguariúna. Ele substitui a Edgard Mello do Prado Filho, que deverá retomar suas funções na Polícia Civil.

Maurano é policial militar aposentado e foi coordenador do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Campinas, tendo atuado por 30 anos na corporação. Ele é bacharelado e mestrado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e também é formado em Direito.

“Seja muito bem-vindo, tenente-coronel Maurano. Vamos precisar muito da sua experiência para a ajudar nossa cidade. Quero agradecer também ao secretário Edgard Mello, que muito nos ajudou e que agora retoma sua função na Polícia Civil”, disse o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

“Minha expectativa é somar esforços com o prefeito e com a cidade, pelo tempo que for necessário. Atuei bastante tempo nessa região, sempre na área operacional e conheço bem a cidade. Aceitei o convite do prefeito e agora vamos começar o trabalho”, afirmou o novo secretário.

Foto: Celso Lauro