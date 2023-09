Tensão em Santo Antônio de Posse: Polícia Militar prende dois marginais e libera vítima refém

Reportagem: Susi Baião

Uma manhã que começou com tensão e perigo culminou em alívio para os moradores de Santo Antônio de Posse, quando a Polícia Militar conseguiu prender dois criminosos e liberar a vítima que estava sendo mantida refém. O incidente iniciou, quando os marginais roubaram um caminhão carregado com cinco toneladas de alumínio em Valinhos, na manhã desta segunda-feira (4), e seguiram rumo a cidade de Santo Antônio de Posse.

Por volta das 9h da manhã, as autoridades locais foram alertadas sobre um roubo em andamento, após o caminhão carregado de alumínio ser tomado pelos criminosos. Os bandidos passaram por Jaguariúna e ao chegar em Santo Antônio de Posse, foram encurralados pela polícia. Na tentativa de escapar, adentraram um barracão no centro da cidade e mantiveram uma pessoa como refém.

O clima de tensão rapidamente se estabeleceu na cidade, enquanto a polícia se mobilizava para resolver a situação sem colocar em risco a vida do refém. Negociadores da PM foram acionados e iniciaram um processo de diálogo com os criminosos, que durou quase uma hora e meia.

As negociações, conduzidas com paciência e profissionalismo pelas autoridades, finalmente resultaram na rendição dos dois criminosos por volta das 11h. A vítima, que havia sido feita refém durante todo o incidente, foi liberta ilesa, graças à ação eficaz da Polícia Militar.

Os criminosos, cujas identidades ainda não foram divulgadas pelas autoridades, foram detidos e levados sob custódia para a delegacia local, onde serão formalmente acusados pelos crimes cometidos, incluindo o roubo do caminhão e a tomada de refém. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.