Tentativa de Homicídio em Artur Nogueira

Da Redação

Na noite de 09 de janeiro, a cidade de Artur Nogueira foi palco de um evento chocante que envolveu uma tentativa de homicídio. A vítima, M. A. C., um pedreiro de 40 anos, foi brutalmente atacada, e a testemunha, J. C. C. N., uma costureira de 31 anos, presenciou os terríveis acontecimentos que desencadearam essa tragédia.

O autor das agressões foi identificado como E. S. M., de 30 anos, que, na ocasião, estava completamente alterado. O cenário da violência foi tão impactante que chamou a atenção imediata da Polícia Militar, que prontamente se dirigiu ao local.

Ao chegarem, os policiais encontraram M. A. C. caído ao solo, amparado por populares, enquanto E. S. M., o agressor, estava ferido, com o rosto coberto de sangue e segurando uma faca. A situação era caótica, e a ordem foi dada para que o indivíduo largasse a arma branca. Com o cumprimento dessa ordem, E. S. M. jogou a faca ao solo e se ajoelhou.

A vítima, apresentando uma perfuração na perna esquerda, foi prontamente socorrida pela ambulância do município e encaminhada ao Hospital Municipal, onde recebeu os primeiros atendimentos e permaneceu em observação. Por outro lado, o agressor também foi levado ao mesmo hospital, apresentando escoriações e cortes no rosto e nos pés. Após receber atendimento, E. S. M. foi liberado.

J. C. C. N., sobrinha da vítima, forneceu um relato, testemunhando o momento em que seu tio foi esfaqueado, correu para a rua e caiu. Mesmo após a agressão inicial, o agressor tentou atacá-lo novamente, mas a intervenção dos gritos de populares e vizinhos presentes na rua impediu uma tragédia ainda maior.

Após os procedimentos iniciais, o agressor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, mas foi posteriormente liberado.

O ocorrido em Artur Nogueira serve como um alerta para a necessidade contínua de investimento em segurança pública e na prevenção de crimes, visando criar um ambiente mais seguro para todos os moradores da cidade.