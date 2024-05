Tentativa de Homicídio em Mogi Guaçu: Conflito Familiar Termina em Violência

Na noite de 9 de maio, em Mogi Guaçu, um incidente que se iniciou com uma briga entre familiares culminou em uma tentativa de homicídio que deixou um homem gravemente ferido e outro preso.

A equipe policial foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de agressão. No local, a Sra. S. relatou à equipe que um homem havia tentado, repetidas vezes, matar C. atropelado em frente à sua residência. Ao adentrar a casa, os policiais encontraram C. deitado, sangrando no joelho e pé direito, que relatou ter sido atropelado por seu genro, P., após uma discussão.

Segundo o relato da vítima, após uma discussão com seu genro, este teria entrado em seu veículo e o atropelado duas vezes, prensando-o contra o portão da residência antes de fugir do local. As diligências policiais conduziram à residência da mãe do suspeito, onde P. foi encontrado ao lado do veículo utilizado no crime, um VW Gol.

P. alegou em sua defesa que, após ser agredido com socos por seu sogro, pegou uma faca para se defender e utilizou seu carro para escapar das agressões. No entanto, seu relato foi contestado pela testemunha S. que presenciou os acontecimentos e negou a versão do suspeito.

O local do crime apresentava evidências da violência ocorrida, incluindo danos no portão da residência, na lixeira, um pedaço de madeira, a maçaneta do veículo e diversas manchas de sangue desde a calçada até o interior da casa. A perícia foi acionada para examinar a cena.

C. foi socorrido pelo SAMU e todas as partes envolvidas foram conduzidas ao distrito policial, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão dada pelos policiais militares. P. permaneceu detido à disposição da justiça.