Tentativa de Roubo a Loja de Eletrônicos em Pedreira Termina com Detenção de Suspeito e Feridos

Na noite de 27 de novembro, a Polícia Militar de Pedreira foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de roubo em andamento em uma loja de eletrônicos. Chegando ao local, a equipe encontrou populares cercando um dos indivíduos envolvidos no crime.

De acordo com informações, dois homens realizaram o assalto, utilizando um simulacro de arma de fogo para ameaçar o proprietário e o funcionário do estabelecimento. Durante a fuga, o dono da loja e seu colaborador reagiram ao ataque e partiram para cima dos assaltantes. Um dos suspeitos conseguiu escapar levando objetos roubados, mas o outro foi detido e imobilizado pelas vítimas com o apoio de populares.

O simulacro utilizado no roubo foi localizado por testemunhas e entregue à polícia. Na ação, o funcionário da loja sofreu ferimentos na cabeça e na boca, enquanto o suspeito detido apresentou lesões no rosto. Ambos foram levados ao Hospital Municipal de Pedreira, onde receberam atendimento médico e ficaram em observação.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Jaguariúna, onde o delegado ratificou a prisão do suspeito e apreendeu o objeto usado no crime. O infrator permanecerá sob escolta policial no hospital até que esteja apto para ser transferido.

A Polícia Civil segue investigando o caso para localizar o segundo suspeito e recuperar os itens roubados.