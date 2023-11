Terceira Idade de Artur Nogueira conquista 1º lugar no JOMI 2023

Município foi representado por 50 atletas em competição que aconteceu no último sábado (25)

A Terceira Idade de Artur Nogueira conquistou o 1º lugar nos Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2023 da Associação Desportiva Regional (ADR). O município foi representado por 50 atletas na competição que aconteceu no último sábado (25), em Aguaí.

Os atletas nogueirenses contam com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, e competiram nas seguintes modalidades: buraco, dama, dominó, tênis de mesa, truco, tênis de campo e voleibol, nas categorias masculino e feminino.

Com o total de 321 pontos, nas quatro etapas realizadas, o município consagrou-se campeão com uma diferença de 26 pontos sobre Jaguariúna – que ficou em 2° lugar na classificação geral.

O secretário de Esporte, Caio Rodrigues, parabeniza a terceira idade por mais uma conquista importante. “Nosso município é referência no esporte e estamos muito orgulhosos disso! Os jogos, além promoverem saúde aos munícipes que têm mais de 60 anos, também valorizam o espírito de equipe e a interação social – tão importantes para a qualidade de vida”, diz.

O evento contou com a participação das cidades de Artur Nogueira, Aguaí, Jaguariúna, Socorro, Mogi Guaçu e Pedreira, nas seguintes modalidades: buraco, dama, dominó, tênis de mesa, truco, tênis de campo e voleibol, nas categorias masculino e feminino.

JOGOS DA MELHOR IDADE

O JOMI é organizado e realizado pela Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo e Secretaria de Desenvolvimento Social, com as participações das cidades paulistas.

O objetivo da competição é promover saúde e bem-estar dos munícipes da terceira idade.