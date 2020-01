Terceira rodada do Futebol Sessentão de Mogi Guaçu foi marcada por goleada

No domingo, dia 26, aconteceu a terceira rodada do Futebol Sessentão. Todos os jogos estão sendo realizados no Centro Esportivo “Amaury Caveanha”, em Martinho Prado Júnior.

Na primeira partida, o Jardinense goleou o Itaqui por 5 a 0, com destaque para Eduardo Vieira que fez dois gols. Já na segunda, o Master Mogi Mirim/Progresso venceu o Paulista por 2 a 1.

Na próxima rodada, que acontecerá no dia 2 de fevereiro, o Paulista enfrenta o Comercial às 8h e, em seguida, o Itaqui joga contra o Vila Dias/Cruzeiro.