TERRAS DEGRADADAS

Foi publicada no Diário Oficial da União, as regras e diretrizes para o 2º Leilão Eco Invest, voltado à recuperação de terras degradadas em apoio ao Programa Caminho Verde Brasil. A iniciativa busca promover sistemas produtivos agropecuários e florestais sustentáveis, com foco em elevar a produtividade, restaurar o solo e fomentar práticas ambientalmente responsáveis no campo brasileiro. Coordenada pela Secretaria do Tesouro Nacional, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a ação integra o escopo do Programa Eco Invest Brasil.

PLANO SAFRA 2025/2026

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) entregou oficialmente, ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a proposta do setor para o próximo Plano Safra 2025/2026. O documento foi repassado em mãos pelo deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS), coordenador institucional da FPA, e reúne contribuições das 59 entidades que integram o Instituto Pensar Agro (IPA). De acordo com o parlamentar, o principal objetivo é garantir segurança e previsibilidade ao produtor rural, especialmente diante de um cenário de instabilidade climática e econômica.

RIBEIRÃO PRETO 30ª AGRISHOW

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas visitou o estande da Faesp/Senar-SP na Agrishow, e foi recebido pela diretoria e pelo presidente da Faesp, Tirso Meirelles, além de diversos presidentes de Sindicatos Rurais, que estavam visitando a feira com as suas Caravanas. Ele anunciou um pacote de investimentos de R$ 600 milhões para o setor agropecuário paulista.

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) participou, de 28 de abril a 2 de maio, nos Estados Unidos, da Water For Food Global Conference, que acontece em Lincoln, capital do estado americano de Nebraska. O encontro é promovido pela Universidade do Nebraska e reúne especialistas de todo o mundo para debater o tema “Um Futuro Resiliente: Água e Alimentos para Todos”, abordando temas como segurança hídrica e alimentar.

CESTAS DE ALIMENTOS

Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) iniciaram a entrega de um total de mais de 1.700 cestas de alimentos a famílias indígenas que vivem no estado de Santa Catarina. A ação ocorre no âmbito da Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos (ADA), coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pela descentralização de recursos para a operação. Cada cesta contém 25 quilos de alimentos, sendo composta por: arroz, feijão, farinha de trigo, macarrão, fubá, açúcar cristal, carne seca (charque) e lata de óleo de soja. Ao todo serão distribuídas 43 toneladas de alimentos.

CANA-DE-AÇÚCAR: MOAGEM

Na primeira quinzena de abril, as unidades produtoras da região Centro-Sul registraram uma moagem de 16,59 milhões de toneladas de cana-de-açúcar ante a 16,12 milhões da safra 2024/2025 – o que representa um aumento de 2,99% frente ao valor registrado no mesmo período no ciclo anterior. Nos primeiros 15 dias de abril, 120 unidades deram início a moagem de cana-de-açúcar na safra 2025/2026.

CRÉDITO

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP lança novas linhas de crédito que somam mais de R$ 150 milhões ao agronegócio paulista com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável dos produtores rurais. O investimento é feito por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), da Pasta estadual, e contempla a modernização de infraestrutura produtiva, aquisição de maquinários, irrigação e crédito emergencial.

TRIGO

Ainda que de forma lenta, a semeadura de trigo da nova temporada avança no norte do Paraná. Segundo pesquisadores do Cepea, mesmo com preços atrativos para os produtores, incertezas sobre a área a ser cultivada no Brasil persistem. Além disso, a instabilidade climática, especialmente na região Sul do País, tem levado muitos a priorizarem outras culturas em detrimento do trigo. (Com informações de assessorias)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista