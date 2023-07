Tetracampeão brasileiro abre o torneio de tênis de mesa no SESI

Aconteceu nesta quinta-feira (20), o inicio do ‘II Torneio de Tênis de Mesa da ESC Cosmópolis’, organizado e realizado pela Estação SESI Cultura, localizada na Avenida da Saudade.

A abertura foi realizada com a presença de Gustavo Taliani, Tetracampeão brasileiro de tênis. O mesatenista é professor em Campinas, e passou dicas e técnicas sobre o esporte aos participantes.

Após a palestra do Tetracampeão, realizada na área de eventos do SESI, foram iniciadas as competições do torneio, reunindo inscritos de várias idades.

A final do torneio acontece na sexta-feira (21), com início das disputas às 14h. O evento é livre e gratuito, realizado na Estação SESI, localizada na Av. Saudade, nº 1107, Parque Residencial Rosamélia.