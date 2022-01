TG CONVOCA JOVENS PARA SELEÇÃO COMPLEMENTAR



Os jovens considerados aptos na seleção geral de saúde devem comparecer ao Tiro de Guerra (TG) 02-023 para informações sobre a Seleção Complementar. O Chefe de Instrução, o 1º Sgt Marco Aurélio Denis Zazyki, solicita aos mogimirianos nascidos em 2003 e também aos que nasceram em anos anteriores, considerados aptos na seleção geral ocorrida em agosto de 2021, que compareçam ao TG 02-023.

Os jovens devem se dirigir ao local na segunda-feira, 24 de janeiro, 7h. O objetivo é informar a eles se foram distribuídos (ou não) para participarem da seleção complementar de saúde e entrevistas, que serão realizadas entre 24 e 28 de janeiro. A apresentação é obrigatória, conforme prevê a legislação.

O TG também destaca que está aberto o período de inscrição do alistamento militar obrigatório para os jovens brasileiros do sexo masculino, nascidos em 2004 e que, assim, completam 18 anos durante o ano de 2022. O prazo estende-se até o dia 30 de junho.

O alistamento ocorre de forma online e pode ser feito através do site https://alistamento.eb.mil.br/ ou pelo smartphone, no aplicativo Alistamento Militar. Para a inscrição on-line são necessários os seguintes documentos: CPF, Carteira de Identidade (RG), comprovante de endereço com CEP, endereço de e-mail e telefone.

Após preencher o formulário, o candidato poderá acompanhar os passos seguintes pelo próprio site. O acesso é realizado com o número do CPF e a senha criada no momento do cadastro. Aqueles que não possuem acesso à internet devem comparecer presencialmente à Junta de Serviço Militar na cidade na qual comprovam residência.

Importância

Durante o Tiro de Guerra, a prestação do Serviço Militar pode ser conciliada com o trabalho e/ou estudo. Os jovens não permanecem integralmente à disposição do Exército. Para os interessados em uma chance no mercado de trabalho, passar pelo Exército tem se mostrado um diferencial.

Em Mogi Mirim, diversas empresas procuram o TG por acreditarem que, por causa da disciplina e compromisso, entre outros valores aprendidos na caserna, os atiradores também se tornam bons funcionários.