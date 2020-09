Thaeme e Thiago divulgam faixas inéditas de projeto gravado antes da pandemia

A pandemia tem sido um grande desafio para toda a classe artística. Com Thaeme e Thiago não foi diferente. Após rever e reorganizar todo o planejamento para o ano de 2020, a dupla dará continuidade aos lançamentos do projeto “Química” gravado no final do ano passado. Nesta sexta-feira, 04 de setembro, as faixas “Credibilidade” e “Traumas e Saudades” estarão disponíveis em todas as plataformas de streaming.

“Desde o início da pandemia, continuamos interagindo com o nosso público através das redes sociais. Decidimos, por mais que os shows não tenham voltado, seguir com os lançamentos do nosso DVD Química. Chegamos a divulgar a primeira parte do projeto e agora vamos dar continuidade para que o nosso público tenha novidades para consumir”, explica Thaeme.

O clipe de “Traumas e Saudades” também estará disponível no YouTube a partir desta sexta-feira (4). O vídeo de “Credibilidade” será publicado no dia 10 de setembro no canal oficial da dupla. “Essa é uma forma de trazer conteúdos para as nossas redes, além das lives que já realizamos no canal. A gente segue trabalhando nos bastidores, sempre com o intuito de se reinventar e levar coisas novas para a galera”, conta Thiago.

Vivendo um dia após o outro, Thaeme e Thiago tentam não ficar ansiosos em relação ao que fazer. A turnê de Química, que viajaria por todo o Brasil este ano foi cancelada, mas os artistas farão seu primeiro show Drive In no domingo, dia 06 de setembro. Thaeme e Thiago e João Bosco e Vinícius sobem ao palco do Transamérica Drive In, em Barueri, São Paulo, a partir das 20h. As duplas, que há anos possuem uma relação de amizade, prometem uma apresentação com boas risadas e muita animação e alegria. O show também será transmitido no canal oficial das duplas no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=d2g4iHPd9Wo).

“Não há muito o que ser feito em relação aos shows nesse momento. Vamos pensar em outras apresentações no formato Drive In, lives e pensar em novos formatos. Já tem surgido alguns em outros países e se for realmente seguro e implementado no Brasil, também é uma possibilidade”, fala Thaeme. “Enquanto isso, seguimos fazendo a distância, ou com uma equipe extremamente reduzida, o nosso trabalho. Estamos tentando ao máximo ficar recolhido em casa com nossa família e torcendo para que isso acabe logo”, finaliza Thiago.

Youtube “Traumas e Saudades” – https://www.youtube.com/watch?v=mrVtljAcu10

Streaming “Traumas e Saudades” – https://umusicbrazil.lnk.to/TraumasESaudades

Streaming “Credibilidade” – https://umusicbrazil.lnk.to/Credibilidade