Thiago Aquino lança “Sexto Sentido” com Tarcísio do Acordeon, primeiro single do DVD “Hoje É Dia de Favela”

Canção que retrata recaídas amorosas inicia a divulgação do projeto grandioso gravado na comunidade de Paraisópolis

Nesta sexta-feira (29), Thiago Aquino, um dos maiores nomes do arrocha na atualidade, divulga “Sexto Sentido”, single que conta com a participação especial de Tarcísio do Acordeon. A faixa, já disponível em todas as plataformas digitais, marca o início da divulgação do novo projeto audiovisual de Thiago, o DVD “Hoje É Dia de Favela”, gravado no início do mês na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo.

Produzida por Junior Silva e Sabiá Records, a música traz uma narrativa envolvente sobre recaídas amorosas. Combinando os talentos de Thiago Aquino e Tarcísio do Acordeon, dois gigantes da música brasileira, “Sexto Sentido” une os universos do arrocha e do forró, e reafirma o poder dos dois gêneros em conquistar fãs por todo o país.

A gravação do DVD “Hoje É Dia de Favela” foi um evento histórico em Paraisópolis, reunindo mais de 6 mil pessoas na Arena Palmeirinha, que contou com um palco 360º e uma megaestrutura de 200 toneladas de equipamentos. O projeto celebrou a força cultural das periferias e marcou o Dia da Favela com apresentações memoráveis. “Tivemos a coragem de trazer um espetáculo com a grandeza que a favela merece”, declarou Thiago.

Além de Tarcísio, participaram do evento nomes como Manu Bahtidão, Nadson O Ferinha, Marília Tavares e Heitor Costa, foi a diversidade e a grandiosidade do espetáculo. O impacto social do projeto também merece destaque: em parceria com o Projeto Legado Paraisópolis, a produção gerou mais de R$ 370 mil em renda direta e indireta, além de empregar 800 profissionais locais.

Aos 29 anos, Thiago Aquino segue reafirmando sua posição como um dos maiores fenômenos do arrocha. Com mais de 1,5 bilhão de streams acumulados e sendo um nome requisitado nos principais eventos e festivais do Nordeste, o artista promove as raízes populares e a cultura nordestina através de músicas de qualidade, e agora se prepara para conquistar ainda mais corações com o lançamento de “Sexto Sentido”.