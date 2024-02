Thiago Bartos lança “Você Tem Uma Palavra” nesta quarta-feira (28)

Livro do evangelista que foi destaque na Times Square será lançado na Igreja Mema, em São Paulo e evento conta com entrada gratuita

O evangelista Thiago Bartos lança oficialmente nesta quarta-feira (28), o livro “Você Tem Uma Palavra”, na igreja Mema, em São Paulo, às 20h. Com entrada gratuita, o lançamento conta com a presença de Lukas Agustinho, Samuel Messias, Eliezer de Tarsis, Julliany Souza e o Padre Victor Hugo.

A obra que reflete como a fé e o amor divino podem transformar a vida das pessoas, está repleto de relatos comoventes, que demonstram como o amor de Deus é um importante alicerce para nos ajudar a enfrentar os mais diversos desafios do cotidiano e foi destaque neste início de ano em uma das maiores avenidas do mundo, a Times Square, nos Estados Unidos.

Nascido em um lar católico, Bartos nunca teve vivência em igreja até ter conhecido um pastor e aceitado o convite dele para visitar o lar de Cristo. No mesmo ano em que estava falido, teve seu primeiro encontro com Jesus. Sua vida mudou a partir deste momento.

Atualmente, Thiago Bartos colhe os bons frutos de suas escolhas: recuperou-se financeiramente e mantém uma família feliz, ao lado da esposa, Nayara Aranha, e dos filhos, Isaac e Mateus. Com mais de 87 mil seguidores no Instagram, e seu canal no Youtube, onde comanda o programa “Á Mesa”, ele quer ajudar mais pessoas a vencerem na vida, sempre guiadas pela fé.