Cultura Rock terá edição especial do Halloween nesta quinta em Artur Nogueira

O tradicional Cultura Rock reunirá os amantes da música nesta quinta-feira (10), na Réplica da Estação, em Artur Nogueira. Em edição especial do Halloween – Dia das Bruxas, a banda Hateful Agony se apresenta a partir das 20h, em seguida, Into The Void assumirá o palco. A entrada é franca.

Desenvolvido por um grupo de amigos, o evento acontece na segunda quinta-feira de cada mês e é apoiado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo. O valor adquirido no bar será direcionado à Associação dos Idosos Desamparados (AIDAN).

Hateful Agony

Hateful Agony é uma banda de black metal de Artur Nogueira, formada em 2008 por Caio Stein e Wellington Duzzi. A banda já possui quatro lançamentos, e suas músicas mesclam vocais rasgados e melódicos com um instrumental pesado e arrastado. A formação atual conta com Caio Stein no vocal, Gustavo Stein na guitarra e vocal, Lucas Libório na guitarra, Oscar Calstrom no baixo e vocal, Luis Fonseca no teclado, e Vinícius na bateria.

Into The Void

A banda Into The Void subirá ao palco para interpretar os maiores sucessos do Black Sabbath, uma das bandas mais influentes da história do rock e pioneira do heavy metal.