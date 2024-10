Ypê com 30 vagas de emprego para Campinas, Salto e Amparo

Há oportunidades efetivas e temporárias para todos os gêneros e PcDs, com início imediato, além de Banco de Talentos da empresa

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, anuncia a abertura de 30 novas oportunidades de trabalho em diversas áreas nas cidades de Campinas, Salto e Amparo, no interior do Estado. Os interessados podem conferir todas as posições disponíveis e se candidatar através da página de carreiras da empresa no link https://carreirasype.gupy.io/.

“Investir em pessoas é fundamental para continuarmos a oferecer produtos de qualidade e para seguir com nossa missão de cuidar do bem-estar das famílias brasileiras. Ao abrir novas vagas, reafirmamos nosso compromisso com a geração de empregos e com o desenvolvimento da região”, afirma Cristiane Lacerda, diretora executiva de Gente, Cultura e Responsabilidade Social da Ypê.

Entre as posições abertas, estão cargos para Analista de Comunicação, Técnico (a) de Segurança do Trabalho, Especialista em Inovação de Produtos, além de oportunidades em áreas operacionais e administrativas, como Assistente de Logística e Supervisão de Centro de Distribuição.

Segundo a marca, os colaboradores terão acesso a um pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, Wellhub (Gympass), participação nos lucros ou resultados (PPR), previdência privada, seguro de vida, transporte fretado, refeição no local, vale alimentação e uma cesta mensal de produtos Ypê.