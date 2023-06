TKC – Talent Kart Cup traz emoção e agita competidores em Paulínia

Tudo começou com um grupo de amigos em 2018 a qual se reuniam para correr de kart F4 no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, cidade do interior do Estado de São Paulo. De lá para cá o TKC foi crescendo e agora na temporada de 2023 além dos Karts F4, contam também com os Karts Shifter, que é o kart de marchas e chega a atingir 200 km/h, considerado o kart de mais alta performance no automobilismo.

O kart F4 com motor Honda tem a preparação do Cuca Motores, uma das maiores referências em preparação de motores de competição de kart no Brasil. Os motores são sorteados antes das corridas entre os pilotos, trazendo assim um pouco mais de equilíbrio, ficando o diferencial apenas no equipamento, setup, técnica e experiência dos pilotos.

Em 2023 o TKC bateu o recorde do Kartódromo Internacional San Marino com 32 pilotos no grid. Desses 32 pilotos do TKC, a grande maioria são grandes pilotos com vasta experiência, desde a época do saudoso Kartódromo da Lagoa do Taquaral, em Campinas. Muitos desses pilotos já disputaram campeonatos brasileiros e até mundiais de kart.

O Grid deste ano conta também com alguns novatos que tem o TKC como uma grande escola de pilotagem e aprendizado. Após as quatro primeiras etapas a qual serviram de pontuação para divisão das duas categorias que é a Pro e a Light, a quinta etapa que irá acontecer no dia 18 de junho já conta com os pilotos divididos em suas respectivas categorias.

O calendário completo do campeonato você confere no instagram @campeonatotkc.

KARTÓDROMO

O Kartódromo Internacional San Marino no bairro Betel, em Paulínia, conta com uma ótima infraestrutura com restaurante, amplo estacionamento, conforto e segurança. A entrada é gratuita para assistir às corridas do TKC. Traga sua família e sinta a emoção do kart, a maior e principal escola da história do automobilismo.