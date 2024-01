“Todas as idades em foco: Holambra inicia imunização anual contra a Covid-19, priorizando crianças e grupos de risco”

A imunização contra a Covid-19 foi incluída pelo Ministério da Saúde no Calendário Nacional de Vacinação e irá priorizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos e os grupos com maior risco de desenvolverem as formas graves da doença: idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, cidadãos que vivem em instituições de longa permanência e seus trabalhadores. Sendo assim, essa população deverá ser imunizada anualmente contra a doença.

Em Holambra, as doses já estão disponíveis e o atendimento ocorre às segundas e quartas-feiras nas Unidades Básicas de Saúde do Imigrantes e Santa Margarida, das 8h às 11h30 e entre 13h e 15h. É necessário apresentar documento oficial com foto, caderneta de vacinação e Cartão Cidadão válido.

“Crianças entre 6 meses e 11 anos que já receberam três doses de vacinas contra a Covid-19 não precisam de doses adicionais”, explicou a enfermeira da Vigilância Epidemiológica da cidade, Wilma Gomes. “Holambrenses a partir 12 de anos e menores de 60 devem procurar as unidades em caso de não terem tomado, ainda, a vacina bivalente”.