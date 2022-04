Torneio do Trabalhador de Futebol 2022 volta a ter jogos no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini

O tradicional Torneio do Trabalhador de Futebol voltou a ser disputado entre as equipes de futebol de Pedreira, contando com a organização da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal.

No domingo, dia 10 de abril, foram disputados os seguintes jogos: CNBS 2×0 Kobayashi Futebol Clube; Kobayashi Veteranos 0x8 Esporte Clube Santa Sofia-A; Sociedade Esportiva Triunfo 2×1 Futebol; Grêmio Sustentare 3×1 Banquinho; Triunfo Amador 2×1 Hardes; Arsenal 1×1 Esporte Clube Jardim Andrade Junior, na disputa de penaltis o time do Arsenal venceu pelo placar de 3×1; Esporte Clube Jardim Andrade-A 6×0 Turma do Morro.

Em razão da Semana Santa e do Domingo de Páscoa não houve rodada do Torneio do Trabalhador, porém os jogos voltam a acontecer neste sábado, 23 de abril, no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, confira a rodada: 14 horas – Parentes Futebol Clube x Industria Pedreira; 15 horas – Pelegrino x CNBS; 16 horas – Esporte Clube Santa Sofia-A x Sociedade Esportiva Triunfo.

No domingo, dia 24, teremos as seguintes partidas: 8h30 – Grêmio Sustentare x Triunfo Veteranos; 9h30 – Esporte Clube Jardim Andrade Veteranos x União Estadual; 10h30 – Triunfo Amador x Arsenal; 11h30 – Esporte Clube Jardim Andrade-A x vencedor do Jogo 14 entre os times do Parentes e Indústria Pedreira.