Trabalhador tem moto, comprada há 7 dias, roubada a caminho do trabalho; um homem foi preso

Reportagem: Susi Baião

Fotos: Susi Baião

Um homem de 42 anos teve a motocicleta, o celular, a carteira e uma mochila roubados na manhã de terça-feira (16), na estrada que liga Santo Antônio de Posse a Jaguariúna, enquanto seguia para o trabalho.

De acordo com o boletim de ocorrência, o trabalhador seguia com sua motocicleta Teneré da marca Yamaha, que havia acabado de comprar há uma semana, pela Estrada Vicinal Oscar Pereira Dias, quando foi abordado por dois criminosos armados em uma moto da marca Titan preta.

De acordo com a vítima, na abordagem um dos criminosos encostou a arma na nuca e o obrigou a entregar a moto, o celular e a mochila que continha dentro a carteira com todos os documentos, cartões de banco, uma roupa de academia e a marmita. E o tempo todo era ameaçado de morte por um dos bandidos. Depois seguiram rumo a Jaguariúna.

A vítima conseguiu acionar a polícia através de um casal que passava pelo local e emprestou um celular.

Assim que a Polícia Militar foi informada da ocorrência, começaram a fazer rondas pelas imediações onde ocorreu o fato afim de encontrar o veiculo roubado e os assaltantes. Durante as diligências, o cabo Baraldi e o Soldado Alessandra encontraram quatro homens suspeitos em uma praça, no bairro 12 de Setembro, em Jaguariúna, um deles de 24 anos, com as características passadas pela vítima.

Na abordagem, o mesmo confessou que havia participado do roubo e que tinha ficado com parte dos pertences da vítima.

Uma outra equipe se dirigiu até a casa do suspeito, um sítio no bairro de Guedes, onde o pai do suspeito autorizou a entrada dos policiais que encontraram um capacete, uma blusa preta, uma carteira vazia, um jogo de loteria, a chave de uma CG Titan, o mesmo tipo de moto usada no crime e a chave de uma Tenerê. No quintal, vestígios de uma fogueira com várias roupas queimadas e cartões que não foi possível identificar.

Na delegacia, o suspeito foi reconhecido pela vítima sendo como o que estava com o capacete sem a viseira e o que estava com a arma e que o tempo todo o ameaçava. Além da carteira, a chave da Tenerê e o jogo de loteria como sendo seus, o capacete e a blusa preta, segundo o trabalhador, foram usadas com o bandido durante a ação.

O criminoso foi preso e encaminhado até a delegacia da cidade, onde passou por audiência de custódia e o juiz determinou a prisão dele. Os pertences da vítima foram entregues. A polícia trabalha nas buscas pela localização da moto, o celular e pelo outro criminoso. A moto não tem seguro e a vítima ainda tem 48 parcelas para pagar.