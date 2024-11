Trabalho na terceira idade: Brasil registra aumento no número de ativos acima de 60 anos

De acordo com a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (PNAD), mais de 8 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos estão em atividade no País

Segundo a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), no segundo trimestre de 2024, mais de 8 milhões de brasileiros acima dos 60 anos estavam ativos no mercado de trabalho. Em 2012, cerca de 5,5% dos 60+ encontravam-se empregados, em comparação a este ano, houve um crescimento significativo, chegando a 7,9%.

De acordo com o IBGE, uma das principais atividades que geram renda entre o público da melhor idade é o empreendedorismo. No terceiro trimestre de 2020, mais de 1,8 milhão de donos de negócios tinham idade igual ou superior a 65 anos.

Segundo o analista de mercado e bem-estar na Terceira Idade Douglas Venditti, além de se tornar dono do próprio negócio, o leque de possibilidades é amplo. “O empreendedorismo é apenas uma das chances para o público 60+. Também é possível oferecer consultorias e mentorias em serviços especializados, se inscrever em programas de voluntariado profissional e até ingressar em novas carreiras”, explica.

O último censo realizado pelo IBGE em 2022, indicou que o Brasil tem mais de 32 milhões de habitantes com 60 anos ou mais. A recolocação no mercado de trabalho para pessoas com esta faixa-etária promove a socialização por meio das novas conexões, e evita problemas de saúde mental e físicos. A estabilidade financeira também é uma das razões da continuidade, gerando maior segurança econômica.

Apesar das contratações de profissionais 60+ serem uma política cada vez mais adotada entre as empresas, os desafios enfrentados ainda são grandes, como o preconceito, a discriminação etária e a concorrência com gerações mais jovens. Para o especialista, é importante que as instituições estejam preparadas para a integração dos profissionais 60+. “A adoção de políticas inclusivas como a implementação de programas de diversidade etária e combate ao etarismo, treinamentos que incluam profissionais de todas as idades e a valorização da experiência, são maneiras simples e eficazes de promover bons resultados. A experiência de mercado, a compreensão profunda do setor e das mudanças ao longo do tempo, além da tendência de apresentarem menor rotatividade e maior lealdade à empresa, são apenas alguns dos benefícios de empregar os 60+”, conclui.

Para abordar o mercado de trabalho na terceira idade e outras temáticas do segmento, a cidade de Santos sediará o Pró 60+ Santos e Região, de 24/04 a 26/04, no Blue Med Convention Center, em Santos. Este evento tem como objetivo principal abordar o mercado de trabalho na terceira idade e outras temáticas relevantes para o segmento. É uma feira voltada exclusivamente para a população acima de 60 anos, oferecendo estandes de serviços, soluções e atendimentos especializados para idosos. Além disso, o evento contará com palestras ministradas por especialistas renomados em diversas áreas, como saúde, direito, empreendedorismo, tecnologia, turismo, gastronomia e educação.

Essas palestras serão direcionadas a Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), profissionais, empresas e estabelecimentos especializados no atendimento ao público idoso, visando aprimorar o suporte oferecido a essa parcela da população.