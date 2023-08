Trabalhos começam na segunda-feira, 7 de agosto, e devem estar concluídos em cinco dias; objetivo é esterilizar os animais

A Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS) inicia na próxima segunda-feira, 7 de agosto, a contagem das capivaras que habitam a área de lagos da Fazenda do Exército em Campinas. As capivaras que vivem no entorno da Lagoa do São Domingos também serão inventariadas. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em cinco dias.

O censo dos animais integra o Projeto de Manejo e Esterilizações de Capivaras nos Parques Públicos da cidade, necessário para o município obter junto ao governo estadual licença para promover a esterilização dos animais, medida que auxilia na diminuição do risco de transmissão da febre maculosa.

De acordo com o veterinário da SVDS, Paulo Anselmo Nunes Felipe, a esterilização é uma medida importante porque é uma forma de controlar o aumento populacional do hospedeiro do carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa. “A esterilização evita não só o nascimento de novos filhotes como a entrada de novos membros no grupo e, com isso, a circulação da bactéria rickettsia, que infecta o carrapato”, explica o veterinário.

Censo

O inventário da população de capivaras em parques públicos teve início no dia 21 de junho. O censo identifica quantos animais são, quais são machos, fêmeas, filhotes, os que estão em grupos ou solitários.

Pelo levantamento, foram identificadas 48 capivaras na Lagoa do Taquaral, 28 no Lago do Café, 10 no Parque das Águas, 65 no Parque Ecológico, quatro na Lagoa do Mingone, oito na Lagoa do Jambeiro, e seis no Parque das Pedras, na região do Shopping D. Pedro.

Febre Maculosa

A Prefeitura de campinas anunciou, em 14 de junho, um conjunto de ações de enfrentamento à febre maculosa depois do registro de um surto na Fazenda Santa Margarida, no Distrito de Joaquim Egídio (região Leste da cidade), área com risco de transmissão da enfermidade. A região de Campinas é endêmica para a febre maculosa.

Mais informações sobre a enfermidade estão disponíveis em https://portal.campinas.sp.gov.br/sites/febremaculosa/inicio .