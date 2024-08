TRADICIONAL PASSEIO DA REVOLUÇÃO DE 32 ACONTECE NESTE DOMINGO

Acontece neste domingo (4), o tradicional passeio histórico e cultural da Revolução Constitucionalista de 1932. Organizada pela Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), a iniciativa deste ano deveria ter sido realizada no feriado de 9 de julho, data comemorativa da revolução, mas foi cancelada na ocasião e remarcada para este domingo, devido à chuva. O passeio reunirá 131 pessoas.

A saída está marcada para às 8h00, do Centro Cultural ‘Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”. Antes, uma visita ao museu, que fica no mesmo prédio, que guarda relíquias da guerra, como peças de artilharia, bombas e uniformes. O roteiro prevê a passagem pela atual sede da Guarda Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros, onde funcionava o Aeroclube de Mogi Mirim, no bairro Saúde. O local foi palco de bombardeio aéreo de cinco aeronaves federais.

Os visitantes ainda passarão pela escola estadual Coronel Venâncio, que em 1932, serviu de quartel dos soldados que lutavam na guerra; Praça 9 de Julho, onde está o mausoléu de ex-combatentes; Coreto “Santa Cecília”, na Praça Rui Barbosa, local que as pessoas recebiam as notícias da época; antiga Estação da Mogiana, por onde as tropas chegavam e partiam; e abrigo subterrâneo, no Bosque das Jabuticabeiras.

Em alguns dos locais de visita, atores e figurantes, com vestimentas da época, encenarão simulações da história. Criado em 2012, o passeio chega à sua 10ª edição – deixou de ser realizado em 2020 e 2021 por conta da pandemia da Covid-19. Ele já repercutiu na grande imprensa, sendo tema de reportagens na Folha de São Paulo e no Estadão.