Tráfico de Drogas: Ação Policial Desmantela Ponto de Venda em Artur Nogueira

Na última operação realizada pela ROMU Inspetoria, em conjunto com o apoio do Canil Inspetoria, um ponto de venda de drogas foi desarticulado no bairro Jardim Batistela, em Artur Nogueira. A ação resultou na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, dinheiro e na detenção de um indivíduo identificado como “R”, já conhecido nos meios policiais.

No desenrolar da patrulha preventiva, os agentes da ROMU perceberam a presença suspeita de “R”, que ao notar a viatura, demonstrou nervosismo. Após abordagem, durante a busca pessoal, foi encontrado em seu bolso uma carteira de cigarro vazia contendo R$215,00 em notas trocadas e um celular da marca Multilaser. Suspeitando de atividade ilícita, os policiais solicitaram que “R” abrisse a boca, onde foram localizados 10 invólucros contendo uma substância similar ao crack.

Perguntado pelos agentes, “R” confessou estar envolvido no tráfico de drogas e indicou a localização de mais entorpecentes. Ao lado de um muro, os policiais encontraram um saco plástico contendo 26 invólucros adicionais da mesma substância, totalizando 36 pedras de crack. O suspeito admitiu ter iniciado suas atividades de tráfico desde o meio-dia do mesmo dia, e que já havia adquirido e vendido quatro kits, cada um contendo 21 pedras de crack.

Diante das evidências, “R” foi detido e conduzido juntamente com as drogas, dinheiro e celular até o plantão policial, onde foi elaborada a ocorrência de Natureza Tráfico de Drogas. Após passar por exame cautelar no Pronto-Socorro Municipal, o suspeito permaneceu à disposição da justiça.

A ação demonstra o compromisso das autoridades policiais de Artur Nogueira no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança da comunidade. A ROMU Inspetoria e o Canil Inspetoria seguem atuando de forma diligente para coibir atividades criminosas e garantir a tranquilidade dos cidadãos.