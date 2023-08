Tragédia em Mogi Guaçu: Dois trabalhadores morreram durante reparos em tubulação de esgoto

Reportagem: Susi Baião

Uma tragédia abalou a cidade de Mogi Guaçu, na tarde desta sexta-feira (4), quando dois trabalhadores morreram enquanto realizavam reparos em uma tubulação de esgoto na Rua Geraldo Marchesi, no bairro Jardim Vitória. As vítimas identificadas como Jesiel Correa da Fonseca de 30 anos e José Luiz Bernardes de 49 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, as mortes foram confirmadas no local e o Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar socorro.

Testemunhas relataram que o incidente aconteceu quando um dos trabalhadores adentrou a tubulação e acabou passando mal após inalar gás tóxico. Preocupado com o colega, o segundo trabalhador decidiu entrar para auxiliar, mas também acabou sendo afetado pelo gás e ficou inconsciente.

Assim que o ocorrido foi detectado, as equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro às vítimas. No entanto, lamentavelmente, as mortes foram confirmadas ainda no local, o que deixou toda a comunidade consternada.

Em nota oficial, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mogi Guaçu (Samae) informou que as vítimas estavam realizando trabalhos de desentupimento em uma tubulação de efluentes no momento do acidente. Entretanto, as causas exatas do incidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.