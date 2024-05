Tragédia na Rodovia: Homem de 41 Anos Morre em Acidente entre Carro e Moto em Limeira

Na manhã de hoje 2 de maio, um acidente entre um carro e uma moto resultou na morte de um homem de 41 anos, residente de Artur Nogueira, identificado como Gilvanio Soares de Andrade, na Rodovia Anhanguera em Limeira.

Segundo relatos preliminares, o acidente ocorreu quando Gilvanio trafegava pela rodovia e precisou desviar de um cachorro .

Assim que o acidente ocorreu, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e se deslocou até o local. Gilvanio foi socorrido e encaminhado ao Hospital Humanitário de Limeira. No entanto, apesar dos esforços da equipe médica, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Enquanto isso, o condutor do carro envolvido no acidente saiu ileso, não sofrendo ferimentos físicos. As autoridades locais estão investigando os detalhes do acidente para determinar suas causas exatas e as circunstâncias que levaram a essa tragédia.

Fonte A Noticia Limeira

Foto ARTESP