Tragédia no pedágio de Igaratá: Gol com placas de Jaguariúna é prensado por caminhões e deixa quatro mortos

Na madrugada desta sexta-feira (09/08), um grave acidente envolvendo dois caminhões e um carro deixou quatro pessoas mortas na Rodovia Dom Pedro I, próximo ao Km 24, na altura do pedágio de Igaratá. As vítimas, que estavam em um Gol com placas de Jaguariúna, foram identificadas como Nelcionita, 58 anos, Samuel, 29 anos, Ednaiara, 31 anos, e Emanuele, de 5 anos. Eles eram mãe, filho, nora e neta, todos moradores do bairro Pinheiros, em Jaguariúna.

O acidente ocorreu por volta das 03h34min, quando o Gol, onde estavam as vítimas, foi violentamente prensado entre dois caminhões. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um caminhão IVECO/Tector estava parado na praça de pedágio quando foi atingido por uma carreta de placas de Maravilhas/MG. Esta carreta colidiu com a traseira do Gol, empurrando-o para debaixo do caminhão estacionado, resultando no esmagamento total do veículo.

A concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração da rodovia, acionou os serviços de emergência às 03h40min. Equipes de resgate e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram rapidamente ao local, mas, infelizmente, não puderam fazer nada para salvar as vítimas. O impacto foi tão forte que causou a desfiguração dos corpos, dificultando a identificação imediata.

Documentos de identificação foram encontrados dentro do carro, mas, devido ao estado dos corpos, ainda não foi possível confirmar se pertencem aos ocupantes do veículo. O condutor da carreta, um homem de 53 anos, foi submetido ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, que buscam entender as circunstâncias que levaram a essa tragédia. A Rodovia Dom Pedro I permaneceu parcialmente interditada durante algumas horas para o trabalho das equipes de resgate e peritos da Polícia Científica. Após a remoção dos veículos e a realização dos procedimentos periciais, a rodovia foi totalmente liberada.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exames para identificação oficial. As famílias das vítimas aguardam ansiosamente por informações para a liberação dos corpos e para que possam realizar os procedimentos funerários.

O acidente chocou a região e levanta mais uma vez a questão da segurança nas estradas, especialmente em áreas de pedágio onde o tráfego costuma ser intenso e as paradas são frequentes. As investigações continuam, e as autoridades esperam que a elucidação das causas ajude a prevenir futuros acidentes semelhantes.