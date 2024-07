Trágico Acidente na Rodovia Zeferino Vaz em Cosmópolis

Na manhã desta terça-feira, um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta resultou na morte do motociclista no local. O acidente ocorreu na Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), em Cosmópolis.

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a motocicleta seguia pela faixa 2 da rodovia quando, ao adentrar no estacionamento, colidiu na traseira de uma carreta que estava parada. As circunstâncias que levaram o motociclista a entrar no estacionamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

A equipe de resgate foi acionada imediatamente, mas, infelizmente, o motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Fonte G1