Transformando o tempo em aliado: uma jornada de reflexão e ação com “Ainda dá tempo! Tempo é vida”, de Denise Lovisaro

Você já parou para pensar na maneira como utiliza as 24 horas do seu dia? Denise Lovisaro, no seu livro “Ainda dá tempo! Tempo é vida” (Literare Books International), nos convida a uma reflexão profunda sobre essa questão fundamental. Mais do que um simples manual de gerenciamento de tempo, essa obra oferece uma perspectiva única sobre a relação entre o tempo e a vida.

Os capítulos iniciais nos levam a uma jornada de descobertas. Desde a importância de uma mudança de perspectiva até a compreensão do papel fundamental do nosso tempo na nossa vida, Lovisaro nos guia por meio de reflexões que desafiam nossas noções pré-concebidas sobre o tempo e suas implicações.

A autora nos apresenta lições impactantes sobre como nossa voz interior influencia nossas ações e como podemos alcançar uma performance superior através do autoconhecimento e do sonho.

O tempo para se preparar é crucial. Por isso, Lovisaro nos alerta sobre os “vilões do tempo” que podem sabotar nossos esforços e nos encoraja a eliminar um a um, preparando o terreno para uma gestão mais eficaz do tempo. A autora nos apresenta ferramentas práticas, como a matriz P.E.U.R – um gráfico dividido em quatro quadrantes, em que é possível aprender onde se deve colocar o holofote, ou seja, qual é o quadrante que mais impacta a sua atuação (performance) no trabalho, naquele momento específico -, e nos desafia a distribuir nossas tarefas de forma consciente, capacitando-nos a alcançar nossos objetivos de maneira eficiente.

Trabalho, crença e gestão do tempo

O trabalho e a gestão do tempo são temas centrais. Lovisaro explora a influência das crenças na nossa produtividade e nos apresenta o conceito do triângulo do trabalho, além de demonstrar como o PLE (Propósito, Liderança e Estratégia) pode ser aplicado na prática para alcançar resultados significativos.

Cada um de nós tem uma abordagem única para lidar com o tempo. A autora nos lembra da importância de reconhecer e respeitar essa diversidade, além de nos apresentar diferentes tipos de metas que podem orientar nossas escolhas e ações.

Nesta obra, somos convidados a desfrutar do tempo com consciência e responsabilidade. Lovisaro nos lembra de que ainda há tempo para fazer escolhas que agreguem valor às nossas vidas, nos desafiando a assumir o controle do nosso tempo e transformá-lo em nosso maior aliado. “O desperdício de tempo e os investimentos incorretos geram consequências desastrosas e frustrações. Cada minuto de tempo é precioso num mundo onde a demanda por resultados cresce assustadoramente. Os estímulos se multiplicam e o seu tempo disponível continua o mesmo dos seus antepassados. As 24 horas do dia!”, afirma a autora no livro.

A autora oferece não apenas um guia prático para a gestão do tempo, mas uma filosofia de vida que nos convida a viver de forma mais significativa e consciente, utilizando o tempo como uma ferramenta para alcançar nossos objetivos e realizar nossos sonhos.

Mais informações

Ainda dá tempo! Tempo é vida

Autora: Denise Lovisaro

Editora: Literare Books International – 1ª edição –208 páginas – 2023 – R$ 68,30

Formato: 15 x 23 cm | Categoria: Não Ficção

ISBN do físico: 9786559227518 | ISBN do digital: 9786559227501

