Traterrie Holandesa Apresenta: Festival do Bacalhau para a Semana Santa

À medida que a Semana Santa se aproxima, o Tratterie Holandesa, renomado restaurante de gastronomia internacional, localizado na cidade de Holambra, prepara-se para surpreender seus clientes com um cardápio especial dedicado ao bacalhau. Os chefs Marcel e Penha unem seus talentos para apresentar o Festival do Bacalhau, uma experiência gastronômica única que celebra a tradição e o sabor dessa iguaria.

Durante todo o período da Semana Santa, os clientes terão a oportunidade de desfrutar de uma seleção de pratos cuidadosamente elaborados, destacando o sabor e a versatilidade do bacalhau, um ingrediente icônico nesta época do ano.

Confira alguns dos destaques do cardápio:

1. Kabeljauw Met Room:

Lascas de bacalhau com creme de de batatas, mix de legumes frescos e arroz típico, uma combinação que promete encantar os paladares mais exigentes.

2. Kabeljauw Piemontês:

Uma interpretação única, onde o bacalhau é cozido delicadamente e servido com um molho de requeijão, batata palha crocante, arroz branco, batata noisette e brócolis, proporcionando uma experiência de sabor inigualável.

3. Kabeljauw Balletjes:

Polpetone de bacalhau acompanhado de talharim, vagens frescas e um delicioso molho pesto, uma verdadeira sinfonia de sabores que harmonizam perfeitamente.

4. Kabeljauw Mediterrâneo:

Nesta opção, o bacalhau é cozido ao ponto e servido com uma seleção de espinafre, azeitonas, grão de bico, pimentão e arroz branco, proporcionando uma explosão de sabores inspirados na culinária mediterrânea.

Localizado na Rua Camélias, 317, em Holambra, o Tratterie Holandesa é conhecido por sua atmosfera acolhedora e pela excelência de sua culinária. Para garantir uma experiência inesquecível durante o Festival do Bacalhau, as reservas podem ser feitas através do número (19) 99188-8927 (WhatsApp).

Não perca a oportunidade de vivenciar a Semana Santa de uma maneira única e deliciosa no Tratterie Holandesa. Venha saborear o melhor da gastronomia internacional em um ambiente encantador, onde cada prato conta uma história de tradição e paixão pela culinária.