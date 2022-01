Treinamentos de quatro modalidades do projeto Formando Campeões são retomados

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer reiniciou os treinamentos de mais quatro modalidades esportivas do projeto Formando Campeões no Esporte e na Vida. Nesta semana, retornaram as atividades de basquete, natação, taekwondo e tênis. Outras duas de capoeira e muay thai, além do atletismo paralímpico já haviam retornado desde o início do mês. O projeto estava interrompido desde o início da pandemia da Covid-19 em 2020.

O assessor de Esporte e Lazer, Maycon Cléber Tomé, explicou que o foco principal é descobrir talentos e futuros atletas, mas, acima de tudo, formar grandes cidadãos. “O objetivo é desenvolver o maior número de atletas, para que possam representar Mogi Guaçu em competições estaduais e nacionais de alto nível”, comentou.

Os interessados devem comparecer no local e horário das aulas (ver quadro abaixo) e conversar diretamente com os professores responsáveis de cada modalidade. Mais informações pelo telefone (19) 3811.8790, por e-mail: sel-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada à Rua Cristóvão Colombo, 800, Vila Paraiso.

Modalidades

Atletismo Paralímpico

Professor: Maycon Cléber Tomé

Ginásio Municipal Carlos Nelson Bueno (Furno)

Rua Antônio de Freitas, 410, Parque Cidade Nova

Segunda, quarta, quinta e sexta-feira

Horário: 16h às 18h

Idade: Livre

Basquete

Professor: Rafael Cipolli

Ginásio Municipal Carlos Nelson Bueno (Furno)

Rua Antônio de Freitas, 410, Parque Cidade Nova

Segunda e quarta-feira

Horário: 9h às 11:00 (6 a 18 anos) e das 14h às 18h (10 a 18 anos)

Capoeira

Professor: Mestre Ezequiel Machado

Centro Esportivo Alcides Macena Maria (Pelezão)

Rua Irati, s/nº, Jardim Ypê II

Sexta-feira – 19h30 às 21h

Idade: Livre

Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira – Ceresc

Rua Tambaú, s/nº, Vila São Carlos

Terça-feira – 10h às 11h

Quinta-feira – 10h às 11h

Idade: Livre

Ginásio de Esportes Jornalista Ari Marchiori

Rua Cristóvão Colombo, 950 – Vila Paraiso, Mogi Guaçu – SP, 13843-034

Segunda-feira – 16h às 17h

Quinta-feira – 16h às 17h

Idade: Livre

Praça da Juventude Luís Mesquita Fialho

Rua Avelino Soares de Oliveira, 20, Jardim Victória

Sábado – 8h às 9h

Idade: Livre

Muay Thai

Professor: Mestre Ezequiel Machado

Centro Esportivo Alcides Macena Maria (Pelezão)

Rua Irati, s/nº, Jardim Ypê II

Terça-feira – 17h às 18h

Idade: Livre

Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira – Ceresc

Rua Tambaú, s/nº, Vila São Carlos

Segunda-feira – 10h às 11h

Quarta-feira – 17h às 18h

Idade: Livre

Praça da Juventude Luís Mesquita Fialho

Rua Avelino Soares de Oliveira, 20, Jardim Victória

Sábado – 9h às 10h

Idade: Livre

Praça Francisco Marchese – Campo do TG

Sábado –16h30 às 17h30

Natação

Professor: Rafael Breda

Centro Esportivo Antônio Campano

Rua Florianópolis, 115, Jardim Bela Vista

Terça e quinta-feira – 9h30 às 11h

Idade: 10 a 15 anos

Taekwondo

Professora: Márcia Ramalho

Praça da Juventude Luís Mesquita Fialho

Rua Avelino Soares de Oliveira, 20, Jardim Victória

Terça e quinta-feira

9h às 10h – (7 a 18 anos)

17h às 18h – (7 a 10 anos)

18h às 19h – (11 a 18 anos)

Tênis

Professor: Rafael Breda

Centro Esportivo Antônio Campano

Rua Florianópolis, 115, Jardim Bela Vista

Terça-feira

8h às 9h – (12 a 17 anos)

14h às 16h – (12 a 17 anos)

Quinta-feira

8h às 9h – (12 a 17 anos)