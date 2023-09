Três indivíduos são detidos após roubo de veículo na Rodovia Antônio Joaquim de Moura Andrade

No dia 19 de setembro de 2023, por volta das 13h48min, uma equipe composta pelos policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar (26 BPM-I), pertencente à 1ª Companhia da Polícia Militar (1 CIA/PM), foi acionada para atender a uma ocorrência de veículo abandonado na Rodovia Antônio Joaquim de Moura Andrade. O que parecia ser um simples caso de veículo abandonado rapidamente se transformou em uma prisão em flagrante por roubo de veículo.

A ocorrência ocorreu após uma equipe receber a chamada do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) sobre um veículo abandonado na estrada de terra de acesso ao bairro Lagoa Azul, entrando pelo acesso de uma pedreira. Ao chegar ao local, a equipe não encontrou o veículo descrito na denúncia, um VW Jetta branco, mas sim um Hyundai HB20 branco. Este veículo já era conhecido das equipes, pois havia sido descoberto no dia anterior na cidade de Mogi Guaçu.

Ao se aproximarem do veículo, os policiais avistaram três indivíduos no interior do veículo. Rapidamente, a equipe agiu com destreza e conseguiu abordar dois dos indivíduos, o motorista e o passageiro da frente. O terceiro suspeito fugiu a pé pela mata às margens da estrada, mas foi perseguido e contido pelo CB PM Edson, sendo prolongado de volta ao veículo.

Interrogados sobre o veículo, os dois detidos confessaram imediatamente que realizaram roubos o carro utilizando dois simulacros de pistola, sendo que uma réplica estava guardada na casa de um dos suspeitos, ESS, de 16 anos, e uma outra na casa de SRMR, de 20 anos , irmão de terceiro indivíduo, ARCM, também de 16 anos.

Após a confissão e a confirmação de que o veículo se tratava de produto de roubo, os três suspeitos foram presos em flagrante, com seus direitos constitucionais lidos.

A equipe se deslocou até a residência da ESS, onde o genitor do adolescente foi informado da detenção de seu filho. Ele autorizou a entrada dos policiais em sua casa e acompanhou a busca, que resultou na apreensão de um simulacro modelo PT92AF, encontrado sob o colchão da cama.

Em seguida, uma equipe se descobriu na residência dos irmãos ARCM e SRMR, onde o responsável legal foi informado da prisão de seu enteado e filho. Ele também autorizou a entrada das equipes em sua casa e acompanhou a busca, que levou à descoberta de um simulacro de arma de fogo na gaveta do guarda-roupas, conforme indicado pela SRMR

A vítima do roubo foi solicitada a comparecer ao local onde o veículo havia sido encontrado e o acompanhou até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foram identificados os três indivíduos como autores do roubo de seu veículo.

A delegada Dra. Gisele Barbosa Castello ratificou a voz de prisão do maior de idade e a apreensão dos menores, registrando o Boletim de Ocorrência, incluindo informações sobre o roubo ocorrido no dia anterior.

Ao término da ocorrência, o veículo foi entregue ao seu proprietário, encerrando assim a operação bem sucedida das equipes do 26 BPM-I. É importante ressaltar que, embora a denúncia inicial mencionasse um veículo Jetta, tratava-se, na verdade, de um HB20, um equívoco que foi esclarecido durante uma investigação.

