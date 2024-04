Três Novos Casos de Morte por Dengue Confirmados em Campinas: Autoridades Alertam para Medidas Preventivas

No dia de hoje, a Prefeitura de Campinas confirmou mais três casos de óbitos relacionados à dengue, intensificando as preocupações em relação à propagação da doença na região. As fatalidades, ocorridas entre os dias 21 de março e 4 de abril, são um lembrete sombrio dos perigos representados pelo mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue.

As vítimas, todas residentes de Campinas, apresentavam idades entre 50 e 99 anos, ampliando ainda mais a diversidade demográfica das pessoas afetadas pela doença. Duas das vítimas eram do sexo feminino, uma com 73 anos, portadora de comorbidades, e outra com 50 anos, sem registro de outras condições de saúde que pudessem agravar o quadro clínico. O terceiro caso fatal foi de um homem com 99 anos, também com comorbidades.

Autoridades de saúde enfatizam que esses trágicos eventos devem servir como um chamado à ação para a comunidade, destacando a importância de medidas preventivas para conter a propagação do vírus da dengue. A eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, como recipientes de água parada, é crucial para reduzir o risco de infecção.

A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, e pode causar sintomas graves, como febre alta, dores musculares e, em casos mais severos, complicações que podem levar à morte. Portanto, a prevenção e o combate eficaz ao mosquito são fundamentais para proteger a saúde pública e salvar vidas.

A conscientização e a ação coletiva são essenciais na luta contra essa doença que continua a representar um desafio de saúde pública em todo o país.